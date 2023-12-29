29 декабря 2023

Курганец, участвующий в СВО, обратился к региональному правительству. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Солдат записал видео с благодарностями Фото:

Участник спецоперации из Курганской области с позывным «Штифт» поблагодарил правительство и жителей региона за сбор гуманитарной помощи, которая помогает бойцам на передовой. Видео с благодарностью опубликовано в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Гуманитарную помощь мы уже получаем во второй раз. Без нее нам было бы намного сложнее. Огромное спасибо Народному фронту, правительству Курганской области», — сказал боец.

Также участник СВО поздравил жителей региона и свою семью с наступающим Новым годом. Он пожелал счастья и мирного неба.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы благодарственными письмами наградили 78 активистов, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Также глава региона планирует наградить жительниц региона, которые изготавливают маскировочные надшлемники и пенсионеров, которые плетут для солдат сети и вяжут носки.

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Участник спецоперации из Курганской области с позывным «Штифт» поблагодарил правительство и жителей региона за сбор гуманитарной помощи, которая помогает бойцам на передовой. Видео с благодарностью опубликовано в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Гуманитарную помощь мы уже получаем во второй раз. Без нее нам было бы намного сложнее. Огромное спасибо Народному фронту, правительству Курганской области», — сказал боец. Также участник СВО поздравил жителей региона и свою семью с наступающим Новым годом. Он пожелал счастья и мирного неба. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы благодарственными письмами наградили 78 активистов, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Также глава региона планирует наградить жительниц региона, которые изготавливают маскировочные надшлемники и пенсионеров, которые плетут для солдат сети и вяжут носки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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