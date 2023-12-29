Курганец, участвующий в СВО, обратился к региональному правительству. Видео

30 декабря 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Солдат записал видео с благодарностями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участник спецоперации из Курганской области с позывным «Штифт» поблагодарил правительство и жителей региона за сбор гуманитарной помощи, которая помогает бойцам на передовой. Видео с благодарностью опубликовано в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Гуманитарную помощь мы уже получаем во второй раз. Без нее нам было бы намного сложнее. Огромное спасибо Народному фронту, правительству Курганской области», — сказал боец. Также участник СВО поздравил жителей региона и свою семью с наступающим Новым годом. Он пожелал счастья и мирного неба. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы благодарственными письмами наградили 78 активистов, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Также глава региона планирует наградить жительниц региона, которые изготавливают маскировочные надшлемники и пенсионеров, которые плетут для солдат сети и вяжут носки.

Участник спецоперации из Курганской области с позывным «Штифт» поблагодарил правительство и жителей региона за сбор гуманитарной помощи, которая помогает бойцам на передовой. Видео с благодарностью опубликовано в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Гуманитарную помощь мы уже получаем во второй раз. Без нее нам было бы намного сложнее. Огромное спасибо Народному фронту, правительству Курганской области», — сказал боец. Также участник СВО поздравил жителей региона и свою семью с наступающим Новым годом. Он пожелал счастья и мирного неба. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился, чтобы благодарственными письмами наградили 78 активистов, которые помогают бойцам СВО и их семьям. Также глава региона планирует наградить жительниц региона, которые изготавливают маскировочные надшлемники и пенсионеров, которые плетут для солдат сети и вяжут носки.