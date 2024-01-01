01 января 2024
31 декабря 2023

Курганская организация отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице

© Служба новостей «URA.RU»
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Ответчик должен выплатить истцу деньги за отпуск и компенсацию Фото:

Организация в Частоозерском округе Курганской области отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице. Прокуратура обратилась в суд после обращения женщины, сообщается в документе.

«Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины. Указано, что истцу был предоставлен отпуск на 28 дней, за который ей не была выплачена материальная помощь. Позже женщина подала начальнику организации заявление о выплате средств, но получила отказ. Прокурор просит суд обязать ответчика деньги за отпуск, а также компенсацию за каждый день задержки», — указано на сайте Петуховского районного суда.

В суде представитель администрации не согласилась с требованиями. Ответчика обязали выплатить деньги за отпуск, а также компенсацию за задержку.

Ранее руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии. Работник пожаловался в трудовую инспекцию и получил выплату в размере 7 914 рублей за незаконное решение начальства.

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Организация в Частоозерском округе Курганской области отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице. Прокуратура обратилась в суд после обращения женщины, сообщается в документе. «Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины. Указано, что истцу был предоставлен отпуск на 28 дней, за который ей не была выплачена материальная помощь. Позже женщина подала начальнику организации заявление о выплате средств, но получила отказ. Прокурор просит суд обязать ответчика деньги за отпуск, а также компенсацию за каждый день задержки», — указано на сайте Петуховского районного суда. В суде представитель администрации не согласилась с требованиями. Ответчика обязали выплатить деньги за отпуск, а также компенсацию за задержку. Ранее руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии. Работник пожаловался в трудовую инспекцию и получил выплату в размере 7 914 рублей за незаконное решение начальства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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