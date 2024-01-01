Курганская организация отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице

02 января 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

Ответчик должен выплатить истцу деньги за отпуск и компенсацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Организация в Частоозерском округе Курганской области отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице. Прокуратура обратилась в суд после обращения женщины, сообщается в документе. «Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины. Указано, что истцу был предоставлен отпуск на 28 дней, за который ей не была выплачена материальная помощь. Позже женщина подала начальнику организации заявление о выплате средств, но получила отказ. Прокурор просит суд обязать ответчика деньги за отпуск, а также компенсацию за каждый день задержки», — указано на сайте Петуховского районного суда. В суде представитель администрации не согласилась с требованиями. Ответчика обязали выплатить деньги за отпуск, а также компенсацию за задержку. Ранее руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии. Работник пожаловался в трудовую инспекцию и получил выплату в размере 7 914 рублей за незаконное решение начальства.

Организация в Частоозерском округе Курганской области отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице. Прокуратура обратилась в суд после обращения женщины, сообщается в документе. «Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины. Указано, что истцу был предоставлен отпуск на 28 дней, за который ей не была выплачена материальная помощь. Позже женщина подала начальнику организации заявление о выплате средств, но получила отказ. Прокурор просит суд обязать ответчика деньги за отпуск, а также компенсацию за каждый день задержки», — указано на сайте Петуховского районного суда. В суде представитель администрации не согласилась с требованиями. Ответчика обязали выплатить деньги за отпуск, а также компенсацию за задержку. Ранее руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии. Работник пожаловался в трудовую инспекцию и получил выплату в размере 7 914 рублей за незаконное решение начальства.