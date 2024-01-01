Курганская организация отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице

Организация в Частоозерском округе Курганской области отказывалась оплачивать отпуск своей сотруднице. Прокуратура обратилась в суд после обращения женщины, сообщается в документе.
«Прокурор обратился в суд с иском в интересах женщины. Указано, что истцу был предоставлен отпуск на 28 дней, за который ей не была выплачена материальная помощь. Позже женщина подала начальнику организации заявление о выплате средств, но получила отказ. Прокурор просит суд обязать ответчика деньги за отпуск, а также компенсацию за каждый день задержки», — указано на сайте Петуховского районного суда.
В суде представитель администрации не согласилась с требованиями. Ответчика обязали выплатить деньги за отпуск, а также компенсацию за задержку.
Ранее руководство отстранило от работы сотрудника Кетовского центра ветеринарии. Работник пожаловался в трудовую инспекцию и получил выплату в размере 7 914 рублей за незаконное решение начальства.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.