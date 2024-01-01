Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии тюменского детского сада

Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад о закрытии тюменского детского сада. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«В информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав воспитанников детского сада в городе Тюмени, который планируется закрыть с января текущего года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Других дошкольных учреждений в этом микрорайоне не имеется, в связи с чем дети будут вынуждены посещать детские сады, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства», — указано в сообщении следственного комитета РФ.
Там добавили, что по факту обращения граждан назначена процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе расследования.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. Воспитанников распределят по ближайшим корпусам и другим учреждениям.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.