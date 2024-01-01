01 января 2024

Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии тюменского детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, кровати, сончас
Садик в центре Тюмени закрыли под конец года Фото:

Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад о закрытии тюменского детского сада. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«В информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав воспитанников детского сада в городе Тюмени, который планируется закрыть с января текущего года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Других дошкольных учреждений в этом микрорайоне не имеется, в связи с чем дети будут вынуждены посещать детские сады, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства», — указано в сообщении следственного комитета РФ.

Там добавили, что по факту обращения граждан назначена процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе расследования.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. Воспитанников распределят по ближайшим корпусам и другим учреждениям.

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Председатель СК России Александр Бестрыкин запросил доклад о закрытии тюменского детского сада. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «В информационный центр СК России поступило обращение о нарушении прав воспитанников детского сада в городе Тюмени, который планируется закрыть с января текущего года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Других дошкольных учреждений в этом микрорайоне не имеется, в связи с чем дети будут вынуждены посещать детские сады, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства», — указано в сообщении следственного комитета РФ. Там добавили, что по факту обращения граждан назначена процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову предоставить доклад о ходе расследования. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на улице Короленко закрыли детский сад №110 из-за трещин на фасаде здания. Воспитанников распределят по ближайшим корпусам и другим учреждениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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