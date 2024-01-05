05 января 2024
04 января 2024

Из-за ДТП в Тюменском районе возникла многокилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на выезде из Тюмени Фото:

На 18-м километре автодороги Тюмень — Каменка (Тюменский район) столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, на указанном участке трассы образовался многокилометровый затор.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на 18-м километре автодороги Тюмень-Каменка в Тюменском районе. Здесь произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Toyota. Предварительно, водитель ВАЗ-2112 не справилась с управлением и машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции Тюменской области.

Там добавили, что в результате ДТП пострадали женщина и двое детей, которые находились в иномарке. Тюменка была доставлена в одну из городских больниц. По словам очевидцев, дорожное движение в районе, где произошла авария, затруднено. «Очень большая пробка. Два — три километра. Простояли в ней около часа, еле вырвались», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

В областной Госавтоинспекции отметили, что на участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают два наряда ДПС.

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На 18-м километре автодороги Тюмень — Каменка (Тюменский район) столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. По словам очевидцев, на указанном участке трассы образовался многокилометровый затор. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на 18-м километре автодороги Тюмень-Каменка в Тюменском районе. Здесь произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и Toyota. Предварительно, водитель ВАЗ-2112 не справилась с управлением и машину отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota», — пояснили URA.RU в Госавтоинспекции Тюменской области. Там добавили, что в результате ДТП пострадали женщина и двое детей, которые находились в иномарке. Тюменка была доставлена в одну из городских больниц. По словам очевидцев, дорожное движение в районе, где произошла авария, затруднено. «Очень большая пробка. Два — три километра. Простояли в ней около часа, еле вырвались», — рассказал агентству один из жителей Тюмени. В областной Госавтоинспекции отметили, что на участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение. На месте работают два наряда ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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