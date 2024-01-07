В Тюменский аэропорт не прилетят самолеты из ХМАО и ЯНАО
Авиакомпания Utair отменила четыре рейса в Тюмень: два из Сургута (ХМАО) и два из Тольки (ЯНАО). Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино».
«Рейсы Толька-Тюмень и Сургут-Тюмень отменены», — сказано на сайте. Причины не уточняются.
Агентство направило запрос в авиакомпанию, чтобы узнать причины отмены. Ответ ожидается.
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