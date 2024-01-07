07 января 2024
06 января 2024

Utair отменила четыре рейса в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие аэропорта "Рощино" с участием министра транспорта РФ Максима Соколова. Тюмень, аэропорт рощино
В Тюменский аэропорт не прилетят самолеты из ХМАО и ЯНАО Фото:

Авиакомпания Utair отменила четыре рейса в Тюмень: два из Сургута (ХМАО) и два из Тольки (ЯНАО). Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино».

«Рейсы Толька-Тюмень и Сургут-Тюмень отменены», — сказано на сайте. Причины не уточняются.

Агентство направило запрос в авиакомпанию, чтобы узнать причины отмены. Ответ ожидается.

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Авиакомпания Utair отменила четыре рейса в Тюмень: два из Сургута (ХМАО) и два из Тольки (ЯНАО). Информация размещена на сайте аэропорта «Рощино». «Рейсы Толька-Тюмень и Сургут-Тюмень отменены», — сказано на сайте. Причины не уточняются. Агентство направило запрос в авиакомпанию, чтобы узнать причины отмены. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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