Бесплатные ночные автобусы на Рождество в Тюмени
В ночь с 6 на 7 января 2024 года Тюменьгортрансом будут организованы бесплатные ночные автобусы в Тюмени. Они начнут ходить сразу после церковной службы — в 02:00, сообщает мэрия города.
«В Рождественскую ночь будут организованы бесплатные маршруты. После церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте», — говорится в telegram-канале ведомства.
Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) организован четырьмя автобусами: три вместимостью от 100 человек и один от 150. Автобусы пойдут по четырем специальным маршрутам.
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