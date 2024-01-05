05 января 2024

Тюменьгортанс организует бесплатные автобусы в Рождественскую ночь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, транспорт, автобус, общественный транспорт
Бесплатные ночные автобусы на Рождество в Тюмени Фото:

В ночь с 6 на 7 января 2024 года Тюменьгортрансом будут организованы бесплатные ночные автобусы в Тюмени. Они начнут ходить сразу после церковной службы — в 02:00, сообщает мэрия города.

«В Рождественскую ночь будут организованы бесплатные маршруты. После церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте», — говорится в telegram-канале ведомства.

Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) организован четырьмя автобусами: три вместимостью от 100 человек и один от 150. Автобусы пойдут по четырем специальным маршрутам.

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В ночь с 6 на 7 января 2024 года Тюменьгортрансом будут организованы бесплатные ночные автобусы в Тюмени. Они начнут ходить сразу после церковной службы — в 02:00, сообщает мэрия города. «В Рождественскую ночь будут организованы бесплатные маршруты. После церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте», — говорится в telegram-канале ведомства. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) организован четырьмя автобусами: три вместимостью от 100 человек и один от 150. Автобусы пойдут по четырем специальным маршрутам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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