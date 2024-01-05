Тюменьгортанс организует бесплатные автобусы в Рождественскую ночь. Фото

06 января 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Бесплатные ночные автобусы на Рождество в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь с 6 на 7 января 2024 года Тюменьгортрансом будут организованы бесплатные ночные автобусы в Тюмени. Они начнут ходить сразу после церковной службы — в 02:00, сообщает мэрия города. «В Рождественскую ночь будут организованы бесплатные маршруты. После церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте», — говорится в telegram-канале ведомства. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) организован четырьмя автобусами: три вместимостью от 100 человек и один от 150. Автобусы пойдут по четырем специальным маршрутам. Фото: Тюмень. Администрация города Фото: Тюмень. Администрация города Фото: Тюмень. Администрация города Фото: Тюмень. Администрация города

В ночь с 6 на 7 января 2024 года Тюменьгортрансом будут организованы бесплатные ночные автобусы в Тюмени. Они начнут ходить сразу после церковной службы — в 02:00, сообщает мэрия города. «В Рождественскую ночь будут организованы бесплатные маршруты. После церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте», — говорится в telegram-канале ведомства. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) организован четырьмя автобусами: три вместимостью от 100 человек и один от 150. Автобусы пойдут по четырем специальным маршрутам.