Общество Выплаты и пенсии В ЯНАО подведомственное мэрии предприятие не выплатило зарплату В ЯНАО дирекция муниципального учреждения задолжала рабочему 80 тысяч рублей 09 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + В Шурышкарском районе ЯНАО муниципальное учреждение задолжало работнику Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Шурышкарском районе ЯНАО администрация муниципального учреждения «Центр ПТО Культуры» задолжала работнику более 80 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Местный житель осуществлял трудовую деятельность в учреждении „Центр ПТО Культуры“, однако при увольнении с ним не был произведен окончательный расчет в полном объеме. Директору организации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен безотлагательно, бывшему работнику перечислены все выплаты в размере более 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Администрация предприятия пошла на погашение задолженности только после вмешательства районной прокуратуры. Согласно данным портала Audit-It, «Центр ПТО Культуры» находится в Мужах и занимается комплексным обслуживанием помещений культуры. В Шурышкарском районе ЯНАО администрация муниципального учреждения «Центр ПТО Культуры» задолжала работнику более 80 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Местный житель осуществлял трудовую деятельность в учреждении „Центр ПТО Культуры“, однако при увольнении с ним не был произведен окончательный расчет в полном объеме. Директору организации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен безотлагательно, бывшему работнику перечислены все выплаты в размере более 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Администрация предприятия пошла на погашение задолженности только после вмешательства районной прокуратуры. Согласно данным портала Audit-It, «Центр ПТО Культуры» находится в Мужах и занимается комплексным обслуживанием помещений культуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям