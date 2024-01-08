08 января 2024
07 января 2024
06 января 2024

В ЯНАО подведомственное мэрии предприятие не выплатило зарплату

В ЯНАО дирекция муниципального учреждения задолжала рабочему 80 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , взятка, зарплата, денежные купюры, конверт, деньги
В Шурышкарском районе ЯНАО муниципальное учреждение задолжало работнику Фото:

В Шурышкарском районе ЯНАО администрация муниципального учреждения «Центр ПТО Культуры» задолжала работнику более 80 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Местный житель осуществлял трудовую деятельность в учреждении „Центр ПТО Культуры“, однако при увольнении с ним не был произведен окончательный расчет в полном объеме. Директору организации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен безотлагательно, бывшему работнику перечислены все выплаты в размере более 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Администрация предприятия пошла на погашение задолженности только после вмешательства районной прокуратуры. Согласно данным портала Audit-It, «Центр ПТО Культуры» находится в Мужах и занимается комплексным обслуживанием помещений культуры.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шурышкарском районе ЯНАО администрация муниципального учреждения «Центр ПТО Культуры» задолжала работнику более 80 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. «Местный житель осуществлял трудовую деятельность в учреждении „Центр ПТО Культуры“, однако при увольнении с ним не был произведен окончательный расчет в полном объеме. Директору организации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен безотлагательно, бывшему работнику перечислены все выплаты в размере более 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Администрация предприятия пошла на погашение задолженности только после вмешательства районной прокуратуры. Согласно данным портала Audit-It, «Центр ПТО Культуры» находится в Мужах и занимается комплексным обслуживанием помещений культуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...