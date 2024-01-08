В ЯНАО подведомственное мэрии предприятие не выплатило зарплату

В Шурышкарском районе ЯНАО администрация муниципального учреждения «Центр ПТО Культуры» задолжала работнику более 80 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться надзорному органу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.
«Местный житель осуществлял трудовую деятельность в учреждении „Центр ПТО Культуры“, однако при увольнении с ним не был произведен окончательный расчет в полном объеме. Директору организации внесено представление, акт прокурорского реагирования рассмотрен безотлагательно, бывшему работнику перечислены все выплаты в размере более 80 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Администрация предприятия пошла на погашение задолженности только после вмешательства районной прокуратуры. Согласно данным портала Audit-It, «Центр ПТО Культуры» находится в Мужах и занимается комплексным обслуживанием помещений культуры.
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