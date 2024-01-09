Какие продукты в Кургане больше всего подорожали за год

В Кургане за год подорожали яйца, рыба, овощи и фрукты

В Кургане за год подорожали продукты питания Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганской области на ряд продуктов питания значительно выросли цены. Среди них помидоры, яйца, фрукты и мясо. Корреспондент URA.RU проанализировала рынок и посчитала, насколько изменились цены по сравнению с ноябрем 2022 и 2023 годов.

«Виды товаров и услуг. Куры охлажденные и мороженые. В ноябре 2022 года данный товар стоил 180 рублей. За год цена выросла на 60 рублей. Баранина (кроме бескостного мяса) стоила 494 рубля. К ноябрю 2023 года стоимость данного товара достигла 551 рубля, что на 57 рублей больше, чем год назад», — указано на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Сообщается, что в Курганской области также подорожали кулинарные изделия из птицы. Ранее они стоили 388 рублей, к концу 2023 года цена выросла до 452 рублей. Наибольшее подорожание наблюдается у охлажденных и мороженых лососевых рыб. Там за год цена выросла на 227 рублей и в ноябре 2023 года составила 1 078 рублей. Наиболее резонансное подорожание произошло у куриных яиц. В 2023 году стоимость данного продукта превысила 100 рублей. В ноябре 2022 года яйца стоили 70 рублей. Цена выросла и на фрукты. Так стоимость груш и винограда за год выросла на 94 и 85 рублей соответственно. В настоящее время данные товары в среднем стоят 261 рубль и 232 рубля.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дорожали продукты для «английского завтрака». Вырастали средние цена на колбасу, яйца и чай.