В Тюмени перенесли открытие фитнес-центра из-за «неправильного» бассейна

Открытие фитнес-клуба в Тюмени перенесли на полгода из-за изменений в проектировании бассейна Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на полгода перенесли открытие фитнес-центра из-за бассейна, не соответствующего СанПин. Об этом сообщили по телефону клуба. Продажи абонементов в строящийся зал начали еще несколько месяцев назад, обещая клиентам запуск в первом квартале 2024 года.

«На данный момент у нас произошел перенос сроков открытия. Так как поступила информация от застройщика о том, что чаша для бассейна не прошла требования по технике безопасности и сейчас идет этап устранения ошибок», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что открытие клуба перенесли на конец мая — начало осени. Сотрудник клуба также сообщил, что в компании ведется процесс установления формы компенсации для клиентов, которые заранее приобрели клубные карты.

Застройщиком помещения, в котором располагается фитнес-клуб, является компания «Страна девелопмент». Там сообщили, что реконструкция бассейна связана с новым законодательством. «С 24 декабря 2020 года вступил в силу новый СанПин по строительству и проектированию бассейнов, в котором использование скиммеров запрещено. Так как бассейн в здании изначально проектировался скиммерным в силу того, что данный тип бассейнов оказывает меньшую нагрузку на здание, на этапе приема фитнес-клуба было принято решение внести изменения в конструкции бассейна и переделать его из скиммерного в переливной», — рассказали в пресс-службе «Страна девелопмент».

Там также добавили, что 15 января застройщик заканчивает работы и предает помещение арендаторам под чистовую отделку. Открытие фитнес-клуба переносится на сентябрь 2024 года.

Ранее агентство писало о том, что этот спортивный клуб продавал годовые абонементы на фитнес с бассейном, спа и хаммамом за 26 тысяч рублей, что вдвое меньше средней цены по городу. Посещение по абонементу предполагалось без ограничения по времени и предусматривало тариф «Все включено».