В Тюмени за 26 тысяч продают годовой абонемент на фитнес с бассейном и спа

В Тюмени продают годовой абонемент на фитнес с бассейном, спа и хаммамом за 26 тысяч рублей, что вдвое меньше средней цены по городу. Посещение по абонементу не ограничено по времени и предусматривает тариф «Все включено». Информация об этом указана на сайте спортивного клуба.
«В преддверии открытия нового филиала предлагаем год фитнеса „все включено“ за 26 990 рублей. В абонемент входит посещение групповых тренировок, тренажерного зала, бассейна, спа-зоны без ограничения по времени», — рассказали в спортивном клубе.
Средняя стоимость годовых абонементов в тюменских фитнес-клубах составляет 40-50 тысяч рублей. В большинстве случаев имеются ограничения по времени и по количеству услуг.
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