01 ноября 2023

В Тюмени за 26 тысяч продают годовой абонемент на фитнес с бассейном и спа

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фитнес клуба Encore в башне Исеть. Екатеринбург, фитнес, encore
За 26 тысяч в год для гостей предусмотрено неограниченное посещение всех зон центра Фото:

В Тюмени продают годовой абонемент на фитнес с бассейном, спа и хаммамом за 26 тысяч рублей, что вдвое меньше средней цены по городу. Посещение по абонементу не ограничено по времени и предусматривает тариф «Все включено». Информация об этом указана на сайте спортивного клуба.

«В преддверии открытия нового филиала предлагаем год фитнеса „все включено“ за 26 990 рублей. В абонемент входит посещение групповых тренировок, тренажерного зала, бассейна, спа-зоны без ограничения по времени», — рассказали в спортивном клубе.

Средняя стоимость годовых абонементов в тюменских фитнес-клубах составляет 40-50 тысяч рублей. В большинстве случаев имеются ограничения по времени и по количеству услуг.

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В Тюмени продают годовой абонемент на фитнес с бассейном, спа и хаммамом за 26 тысяч рублей, что вдвое меньше средней цены по городу. Посещение по абонементу не ограничено по времени и предусматривает тариф «Все включено». Информация об этом указана на сайте спортивного клуба. «В преддверии открытия нового филиала предлагаем год фитнеса „все включено“ за 26 990 рублей. В абонемент входит посещение групповых тренировок, тренажерного зала, бассейна, спа-зоны без ограничения по времени», — рассказали в спортивном клубе. Средняя стоимость годовых абонементов в тюменских фитнес-клубах составляет 40-50 тысяч рублей. В большинстве случаев имеются ограничения по времени и по количеству услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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