В Салехарде мужчина сломал нос подростку за громкие разговоры в кафе

В Салехарде мужчина сломал нос подростку в кафе Rostic’s Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) мужчина сломал нос подростку в кафе Rostic’s. Историю опубликовала мама мальчика в социальных сетях, а в пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Мужчина решил что разговаривающие недалеко от его стола подростки (там были в основном девочки) ему мешают, а их разговор ему не нравится. Услышав фразу одной из девочек, адресованную своим друзьям, он покрыл их многоэтажным матом, на этом не остановился и не успокоился и в какой-то момент подошел к детям, и точным ударом в переносицу сломал нос моему ребенку», — написала в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» мама мальчика.

Она сообщила, что это произошло 24 декабря 2023 года. По словам мамы подростка, мужчина бахвалился, что так «учит малолеток жизни», и якобы подростки своими разговорами нанесли оскорбление его родителям. Приехавшие полицейские составили протокол, а позже по факту происшествия было заведено уголовное дело. Также женщина подозревает, что мужчина может быть бывшим сотрудником полиции, так как по ее словам, тепло общался с силовиками.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью действительно расследуется полицейскими. Про личность нападавшего подробности не разглашаются.

Оперативно получить дополнительную информацию от пострадавшей стороны корреспонденту агентства не удалось. На момент публикации новости женщина не ответила на сообщение в социальной сети.