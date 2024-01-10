Тюменский аэропорт сможет принимать и отправлять больше самолетов

В тюменской аэропорту Рощино заработает новый диспетчерский пункт, который позволит увеличить пропускную способность аэродрома. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщается в telegram-канале ведомства.
«Росавиация выдала разрешение на ввод нового КДП в аэропорту Тюмени. Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении.
Также завершено строительство новых радиомаячных систем, которые помогают экипажам заводить самолеты на посадку. Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.
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