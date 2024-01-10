Тюменский аэропорт сможет принимать и отправлять больше самолетов

Росавиация разрешила запуск нового диспетчерского пункта в тюменском Рощино

11 января 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Новый диспечерский пункт обеспечит хороший обзор всех участков взлетно-посадочной полосы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменской аэропорту Рощино заработает новый диспетчерский пункт, который позволит увеличить пропускную способность аэродрома. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщается в telegram-канале ведомства. «Росавиация выдала разрешение на ввод нового КДП в аэропорту Тюмени. Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении. Также завершено строительство новых радиомаячных систем, которые помогают экипажам заводить самолеты на посадку. Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.

В тюменской аэропорту Рощино заработает новый диспетчерский пункт, который позволит увеличить пропускную способность аэродрома. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщается в telegram-канале ведомства. «Росавиация выдала разрешение на ввод нового КДП в аэропорту Тюмени. Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении. Также завершено строительство новых радиомаячных систем, которые помогают экипажам заводить самолеты на посадку. Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.