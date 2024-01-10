10 января 2024

Тюменский аэропорт сможет принимать и отправлять больше самолетов

Росавиация разрешила запуск нового диспетчерского пункта в тюменском Рощино
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень, рощино
Новый диспечерский пункт обеспечит хороший обзор всех участков взлетно-посадочной полосы Фото:

В тюменской аэропорту Рощино заработает новый диспетчерский пункт, который позволит увеличить пропускную способность аэродрома. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщается в telegram-канале ведомства.

«Росавиация выдала разрешение на ввод нового КДП в аэропорту Тюмени. Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении.

Также завершено строительство новых радиомаячных систем, которые помогают экипажам заводить самолеты на посадку. Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.

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В тюменской аэропорту Рощино заработает новый диспетчерский пункт, который позволит увеличить пропускную способность аэродрома. Разрешение на ввод пункта в эксплуатацию выдала Росавиация, сообщается в telegram-канале ведомства. «Росавиация выдала разрешение на ввод нового КДП в аэропорту Тюмени. Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос. Таким образом, пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос», — говорится в сообщении. Также завершено строительство новых радиомаячных систем, которые помогают экипажам заводить самолеты на посадку. Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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