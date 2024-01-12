В Екатеринбурге мать вывела сына на улицу без обуви: что известно

Инцидент произошел вечером 11 января в Екатеринбурге (архивное фото)
новость из сюжетаСвердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу
В Солнечном районе Екатеринбурге мать отправила ребенка гулять без обуви в качестве наказания за долгую прогулку с собакой. По ее мнению, у питомца из-за этого замерзли лапы, поэтому женщина и решила воспитать сына. Прохожие возмутились таким методом воспитания. Сама женщина признала вину. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
- Инцидент произошел вечером 11 января на Чемпионов в Солнечном районе Екатеринбурга. Мать вывела сына на улицу без обуви, чтобы воспитать.
- Женщина уверяет, что ее ребенок долго гулял с собакой, у которой из-за этого замерзли лапы. Она хотела наглядно показать сыну, что испытывал питомец.
- Методы воспитания возмутили прохожих. Они стали фотографировать маму с ребенком и выкладывать в соцсетях.
- По словам одной из прохожих, мальчик говорил маме, что боится умереть от холода. Он громко кричал на улице.
- Утром на следующий день женщину нашли полицейские. Они вызвали ее на допрос.
- Затем мать увезли в Следственный комитет. Там она также рассказала о случившемся.
- Женщине может грозить уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков. По его мнению, свердловчанка может отделаться и административным наказанием.
- Кроме этого, свердловчане жаловались на женщину в службу безопасности Солнечного. Сотрудники ведомства работали с женщиной.
- Сейчас делом женщины занимается Следственный комитет. В ведомстве считают, что в ситуации усматриваются «признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться опасности».
- После прогулки мальчик начал хромать. А мать признала, что совершила ошибку.
- Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков осудил действия женщины. Он заявил, что с ребенком уже работает психолог.
- Соседи ополчились на мать. Некоторые из них считают, что женщина должна понести наказание.
- Известно, что семья, в которой произошло ЧП, полная. Родители воспитывают двоих детей.
Дом, где живет семья
Предположительно, так выглядит женщина
Днем над домами часто пролетали самолеты
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.