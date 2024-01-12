В Екатеринбурге мать вывела сына на улицу без обуви: что известно

Свердловчанка вывела сына на улицу без обуви, чтобы воспитать
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, мальчик, мама с сыном, ребенок, зима, родитель
Инцидент произошел вечером 11 января в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Свердловчанка заставила сына гулять босиком по снегу

В Солнечном районе Екатеринбурге мать отправила ребенка гулять без обуви в качестве наказания за долгую прогулку с собакой. По ее мнению, у питомца из-за этого замерзли лапы, поэтому женщина и решила воспитать сына. Прохожие возмутились таким методом воспитания. Сама женщина признала вину. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.

  • Инцидент произошел вечером 11 января на Чемпионов в Солнечном районе Екатеринбурга. Мать вывела сына на улицу без обуви, чтобы воспитать.
  • Женщина уверяет, что ее ребенок долго гулял с собакой, у которой из-за этого замерзли лапы. Она хотела наглядно показать сыну, что испытывал питомец.
  • Методы воспитания возмутили прохожих. Они стали фотографировать маму с ребенком и выкладывать в соцсетях.
  • По словам одной из прохожих, мальчик говорил маме, что боится умереть от холода. Он громко кричал на улице.
  • Утром на следующий день женщину нашли полицейские. Они вызвали ее на допрос.
  • Затем мать увезли в Следственный комитет. Там она также рассказала о случившемся.
  • Женщине может грозить уголовное дело, считает адвокат Дмитрий Ушаков. По его мнению, свердловчанка может отделаться и административным наказанием.
  • Кроме этого, свердловчане жаловались на женщину в службу безопасности Солнечного. Сотрудники ведомства работали с женщиной.
  • Сейчас делом женщины занимается Следственный комитет. В ведомстве считают, что в ситуации усматриваются «признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться опасности».
  • После прогулки мальчик начал хромать. А мать признала, что совершила ошибку.
  • Свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков осудил действия женщины. Он заявил, что с ребенком уже работает психолог.
  • Соседи ополчились на мать. Некоторые из них считают, что женщина должна понести наказание.
  • Известно, что семья, в которой произошло ЧП, полная. Родители воспитывают двоих детей.
Дом № 15 на улице Чемпионов. Екатеринбург
Дом, где живет семья
Фото:
Предположительно, так выглядит женщина
Предположительно, так выглядит женщина
Фото:
Дом № 15 на улице Чемпионов. Екатеринбург
Днем над домами часто пролетали самолеты
Фото:

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В Солнечном районе Екатеринбурге мать отправила ребенка гулять без обуви в качестве наказания за долгую прогулку с собакой. По ее мнению, у питомца из-за этого замерзли лапы, поэтому женщина и решила воспитать сына. Прохожие возмутились таким методом воспитания. Сама женщина признала вину. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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