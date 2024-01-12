12 января 2024

Курганцы не смогли уехать домой из-за сломавшегося автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Курганцам пришлось ждать другой автобус Фото:

Жители села Утятское в Кургане не смогли уехать домой из-за сломавшегося автобуса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Сегодня из-за поломки не поехал автобус Курган — Утятское. Когда начали посадку на следующий рейс, им сказали, что до Утятки не везут, поэтому им придется ждать до вечера», — рассказал корреспондент. Часть пассажиров сдали билеты, а остальные продолжили ждать, когда их увезут.

Ранее курганские предприниматели показали, как их коллеги нарушают правила перевозок. Одним из нарушений является реклама, наклеенная на боковой части некоторых автобусов. Для этого представитель перевозчика Виктора Ильина наблюдал за перемещением автобусов маршрута №45 и отметил, что выехало шесть экипажей вместо положенных четырех.

Пассажиры хотели уехать на автобусе по маршруту Курган — Галишово, но им сказали ждать другой рейс
Пассажиры хотели уехать на автобусе по маршруту Курган — Галишово, но им сказали ждать другой рейс

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Жители села Утятское в Кургане не смогли уехать домой из-за сломавшегося автобуса. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Сегодня из-за поломки не поехал автобус Курган — Утятское. Когда начали посадку на следующий рейс, им сказали, что до Утятки не везут, поэтому им придется ждать до вечера», — рассказал корреспондент. Часть пассажиров сдали билеты, а остальные продолжили ждать, когда их увезут. Ранее курганские предприниматели показали, как их коллеги нарушают правила перевозок. Одним из нарушений является реклама, наклеенная на боковой части некоторых автобусов. Для этого представитель перевозчика Виктора Ильина наблюдал за перемещением автобусов маршрута №45 и отметил, что выехало шесть экипажей вместо положенных четырех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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