14 января 2024
13 января 2024

Из-за пожара на Wildberries курганцы останутся без заказов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Курганцам вернут деньги за утраченные товары с WB из Санкт-Петербурга Фото:

Курганцы рискуют остаться без товаров с Wildberries из-за пожара, который произошел на складе в Санкт-Петербурге. Заказы с этого склада в Курган будут отменены. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой Wildberries в регионе.

«Вообще на всех пунктах выдачи, включая Курган, люди будут очень сильно негодовать по причине того, что они заказали товар и он у них отменится. Скорее всего, жители придут и начнут задавать вопросы. Не все из клиентов — понимающие», — рассказал URA.RU источник.

Сообщается, что руководство Wildberries восстановит затраченные курганцами суммы в полном размере. Кроме того, товары перезаказаны и отданы на доставку. Корреспонденту URA.RU рассказали, что продавцам также будут выплачены компенсации. Первые выплаты будут 15 января.

На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары (Санкт-Петербург) произошел пожар. Тогда огонь охватил около 1 000 квадратов. К чрезвычайному происшествию на складе подключился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спасатели ведут поиски пострадавших, так как сообщалось о пропаже десятков людей.

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Курганцы рискуют остаться без товаров с Wildberries из-за пожара, который произошел на складе в Санкт-Петербурге. Заказы с этого склада в Курган будут отменены. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой Wildberries в регионе. «Вообще на всех пунктах выдачи, включая Курган, люди будут очень сильно негодовать по причине того, что они заказали товар и он у них отменится. Скорее всего, жители придут и начнут задавать вопросы. Не все из клиентов — понимающие», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что руководство Wildberries восстановит затраченные курганцами суммы в полном размере. Кроме того, товары перезаказаны и отданы на доставку. Корреспонденту URA.RU рассказали, что продавцам также будут выплачены компенсации. Первые выплаты будут 15 января. На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары (Санкт-Петербург) произошел пожар. Тогда огонь охватил около 1 000 квадратов. К чрезвычайному происшествию на складе подключился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спасатели ведут поиски пострадавших, так как сообщалось о пропаже десятков людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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