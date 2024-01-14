Из-за пожара на Wildberries курганцы останутся без заказов

15 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Курганцам вернут деньги за утраченные товары с WB из Санкт-Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы рискуют остаться без товаров с Wildberries из-за пожара, который произошел на складе в Санкт-Петербурге. Заказы с этого склада в Курган будут отменены. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой Wildberries в регионе. «Вообще на всех пунктах выдачи, включая Курган, люди будут очень сильно негодовать по причине того, что они заказали товар и он у них отменится. Скорее всего, жители придут и начнут задавать вопросы. Не все из клиентов — понимающие», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что руководство Wildberries восстановит затраченные курганцами суммы в полном размере. Кроме того, товары перезаказаны и отданы на доставку. Корреспонденту URA.RU рассказали, что продавцам также будут выплачены компенсации. Первые выплаты будут 15 января. На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары (Санкт-Петербург) произошел пожар. Тогда огонь охватил около 1 000 квадратов. К чрезвычайному происшествию на складе подключился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спасатели ведут поиски пострадавших, так как сообщалось о пропаже десятков людей.

Курганцы рискуют остаться без товаров с Wildberries из-за пожара, который произошел на складе в Санкт-Петербурге. Заказы с этого склада в Курган будут отменены. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с работой Wildberries в регионе. «Вообще на всех пунктах выдачи, включая Курган, люди будут очень сильно негодовать по причине того, что они заказали товар и он у них отменится. Скорее всего, жители придут и начнут задавать вопросы. Не все из клиентов — понимающие», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что руководство Wildberries восстановит затраченные курганцами суммы в полном размере. Кроме того, товары перезаказаны и отданы на доставку. Корреспонденту URA.RU рассказали, что продавцам также будут выплачены компенсации. Первые выплаты будут 15 января. На складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары (Санкт-Петербург) произошел пожар. Тогда огонь охватил около 1 000 квадратов. К чрезвычайному происшествию на складе подключился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Спасатели ведут поиски пострадавших, так как сообщалось о пропаже десятков людей.