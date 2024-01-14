Wildberries не может найти 16 сотрудников после пожара

15 января 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, работавшими на складе до пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге 13 января. Об этом сообщает пресс-служба компании. «На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале компании. Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Ранее сообщалось, что не удалось дозвониться до 54 человек. Как объяснили представители компании, некоторые работники оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, сообщает Телеканал 360. В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. ЧП произошло 13 января. Площадь пожара составила 50 000 квадратных метров. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей.

Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге 13 января. Об этом сообщает пресс-служба компании. «На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале компании. Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Ранее сообщалось, что не удалось дозвониться до 54 человек. Как объяснили представители компании, некоторые работники оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, сообщает Телеканал 360. В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. ЧП произошло 13 января. Площадь пожара составила 50 000 квадратных метров. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей.