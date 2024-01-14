14 января 2024

Wildberries не может найти 16 сотрудников после пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, работавшими на складе до пожара Фото:

Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге 13 января. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале компании.

Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Ранее сообщалось, что не удалось дозвониться до 54 человек. Как объяснили представители компании, некоторые работники оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, сообщает Телеканал 360.

В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. ЧП произошло 13 января. Площадь пожара составила 50 000 квадратных метров. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей.

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Онлайн-ретейлер Wildberries продолжает разыскивать 16 человек, работавших на складе в Шушарах в Санкт-Петербурге 13 января. Об этом сообщает пресс-служба компании. «На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в сообщении. Оно размещено в telegram-канале компании. Маркетплейс Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые находились на складе в Санкт-Петербурге во время пожара. Ранее сообщалось, что не удалось дозвониться до 54 человек. Как объяснили представители компании, некоторые работники оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект, сообщает Телеканал 360. В поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел склад маркетплейса Wildberries. ЧП произошло 13 января. Площадь пожара составила 50 000 квадратных метров. Страховщик считает, что Wildberries потеряет до 11 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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