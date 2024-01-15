15 января 2024

Названы причины рекордного роста ИП в России

«Известия»: рост ИП в РФ связан с господдержкой и регистрацией в новых регионах
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество ИП в России выросло до 4,3 миллионов Фото:

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России к концу 2023 года выросло до 4,3 миллиона, что стало рекордом за последние 17 лет. Главной причиной роста стала перерегистрация предпринимателей в новых регионах РФ (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области», следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

«В 2023 году число ИП в России увеличилось на 378 тысяч (+10%) до 4,3 миллиона. Данный показатель является рекордным с 2007 года — тогда их количество увеличилось на 426 тысяч (+16,7%), до 3,5 миллиона. Увеличение количества открытых ИП в прошлом году обусловлено повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах РФ», — передает издание «Известия» статистику ФНС. В новых регионах числятся уже 89 тысяч предпринимателей.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на рост числа ИП также повлияли санкции, из-за которых иностранные компании покинули российский рынок, после чего в стране освободилось много ниш. «Еще одним фактором развития предпринимательства стала господдержка ряда отраслей», — отметила специалист. В 2023 году правительство начало выдавать от 500 тысяч рублей людям до 25 лет на развитие бизнеса.

Кроме того, ИП перетянуло на себя людей из других форм предпринимательства. К примеру, у самозанятых ограничение по доходу в год до 2,4 миллиона рублей. «2023 год оказался „урожайным“, поэтому налогоплательщики на профдоход были вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями», — подытожила Мильчакова.

Ранее стало известно, что сбор налога на сверхприбыль в РФ перевыполнил план. В бюджете было заложено 300 млрд рублей, однако поступило на 15 млрд рублей больше до конца 2023 года. Позже глава Минфина Антон Силуанов пообещал обратиться к бизнесу с вопросом о выплате налога на сверхприбыль от компаний в 2024 году.

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Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в России к концу 2023 года выросло до 4,3 миллиона, что стало рекордом за последние 17 лет. Главной причиной роста стала перерегистрация предпринимателей в новых регионах РФ (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области», следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). «В 2023 году число ИП в России увеличилось на 378 тысяч (+10%) до 4,3 миллиона. Данный показатель является рекордным с 2007 года — тогда их количество увеличилось на 426 тысяч (+16,7%), до 3,5 миллиона. Увеличение количества открытых ИП в прошлом году обусловлено повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах РФ», — передает издание «Известия» статистику ФНС. В новых регионах числятся уже 89 тысяч предпринимателей. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на рост числа ИП также повлияли санкции, из-за которых иностранные компании покинули российский рынок, после чего в стране освободилось много ниш. «Еще одним фактором развития предпринимательства стала господдержка ряда отраслей», — отметила специалист. В 2023 году правительство начало выдавать от 500 тысяч рублей людям до 25 лет на развитие бизнеса. Кроме того, ИП перетянуло на себя людей из других форм предпринимательства. К примеру, у самозанятых ограничение по доходу в год до 2,4 миллиона рублей. «2023 год оказался „урожайным“, поэтому налогоплательщики на профдоход были вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями», — подытожила Мильчакова. Ранее стало известно, что сбор налога на сверхприбыль в РФ перевыполнил план. В бюджете было заложено 300 млрд рублей, однако поступило на 15 млрд рублей больше до конца 2023 года. Позже глава Минфина Антон Силуанов пообещал обратиться к бизнесу с вопросом о выплате налога на сверхприбыль от компаний в 2024 году.
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