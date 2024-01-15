На нескольких перекрестках Тюмени отключат светофоры

16 января 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

На четырех перекрестках Тюмени могут перестать работать светофоры Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени из-за плановых работ на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофоров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе. «Возможные отключения светофоров. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофорных объектов», — написано в группе организации «ВКонтакте». Отключения могут произойти на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 09:00 до 17:00.С 13:00 до 17:00 возможны отключения на пересечении уллиц Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Салехардской и Самарцева и Демьяна Бедного. В декабре на три дня отключали светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Это также происходило из-за плановых работ.

В Тюмени из-за плановых работ на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофоров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе. «Возможные отключения светофоров. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофорных объектов», — написано в группе организации «ВКонтакте». Отключения могут произойти на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 09:00 до 17:00.С 13:00 до 17:00 возможны отключения на пересечении уллиц Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Салехардской и Самарцева и Демьяна Бедного. В декабре на три дня отключали светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Это также происходило из-за плановых работ.