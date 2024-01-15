На нескольких перекрестках Тюмени отключат светофоры

В Тюмени из-за плановых работ на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофоров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе.
«Возможные отключения светофоров. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофорных объектов», — написано в группе организации «ВКонтакте».
Отключения могут произойти на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 09:00 до 17:00.С 13:00 до 17:00 возможны отключения на пересечении уллиц Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Салехардской и Самарцева и Демьяна Бедного.
В декабре на три дня отключали светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Это также происходило из-за плановых работ.
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