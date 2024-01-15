15 января 2024

На нескольких перекрестках Тюмени отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, светофор, знак пешеходный переход, город, ремонт
На четырех перекрестках Тюмени могут перестать работать светофоры Фото:

В Тюмени из-за плановых работ на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофоров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе.

«Возможные отключения светофоров. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофорных объектов», — написано в группе организации «ВКонтакте».

Отключения могут произойти на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 09:00 до 17:00.С 13:00 до 17:00 возможны отключения на пересечении уллиц Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Салехардской и Самарцева и Демьяна Бедного.

В декабре на три дня отключали светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Это также происходило из-за плановых работ.

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В Тюмени из-за плановых работ на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофоров. Об этом сообщили в Тюменьгортрансе. «Возможные отключения светофоров. В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения 16 января возможны отключения светофорных объектов», — написано в группе организации «ВКонтакте». Отключения могут произойти на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов с 09:00 до 17:00.С 13:00 до 17:00 возможны отключения на пересечении уллиц Самарцева и Ставропольской, Самарцева и Салехардской и Самарцева и Демьяна Бедного. В декабре на три дня отключали светофоры на пересечении улиц Ленина и Перекопской. Это также происходило из-за плановых работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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