Главный по российскому биатлону приехал в Курган. Фото

Президент Союза биатлонистов России Майгуров провел совещание в Кургане

16 января 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

В Кургане обсудили развитие биатлона Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Курганскую область и обсудил вопросы развития биатлона в регионе. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области в своей группе во «ВКонтакте». «Курганскую область посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр. В Кургане он встретился с начальником областного управления спорта Сергеем Моториным и председателем Региональной общественной организации „Курганская областная федерация биатлона и лыжных гонок“ Сергеем Тумановым», — говорится в сообщении ведомства. На совещании с Майгуровым осуждали развитие биатлона в Курганской области, участие курганских биатлонистов во всероссийской спартакиаде учащихся и другие вопросы. Президент Союза биатлонистов России побывал в регионе в 2022 году. Тогда он встретился с губернатором области Вадимом Шумковым, посетил новую лыжную базу и вручил биатлонистам 30 комплектов оборудования (винтовки, мишенные установки «Форэс»). Проблемой биатлона в Кургане активно занялись после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав от ветеранов спорта, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров (на фото — в середине) посетил Курган Фото: управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, https://vk.com/wall-40001035_31191

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Курганскую область и обсудил вопросы развития биатлона в регионе. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области в своей группе во «ВКонтакте». «Курганскую область посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр. В Кургане он встретился с начальником областного управления спорта Сергеем Моториным и председателем Региональной общественной организации „Курганская областная федерация биатлона и лыжных гонок“ Сергеем Тумановым», — говорится в сообщении ведомства. На совещании с Майгуровым осуждали развитие биатлона в Курганской области, участие курганских биатлонистов во всероссийской спартакиаде учащихся и другие вопросы. Президент Союза биатлонистов России побывал в регионе в 2022 году. Тогда он встретился с губернатором области Вадимом Шумковым, посетил новую лыжную базу и вручил биатлонистам 30 комплектов оборудования (винтовки, мишенные установки «Форэс»). Проблемой биатлона в Кургане активно занялись после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав от ветеранов спорта, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим.