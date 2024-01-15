15 января 2024

Главный по российскому биатлону приехал в Курган. Фото

Президент Союза биатлонистов России Майгуров провел совещание в Кургане
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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , майгуров виктор
В Кургане обсудили развитие биатлона Фото:

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Курганскую область и обсудил вопросы развития биатлона в регионе. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области в своей группе во «ВКонтакте».

«Курганскую область посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр. В Кургане он встретился с начальником областного управления спорта Сергеем Моториным и председателем Региональной общественной организации „Курганская областная федерация биатлона и лыжных гонок“ Сергеем Тумановым», — говорится в сообщении ведомства.

На совещании с Майгуровым осуждали развитие биатлона в Курганской области, участие курганских биатлонистов во всероссийской спартакиаде учащихся и другие вопросы. Президент Союза биатлонистов России побывал в регионе в 2022 году. Тогда он встретился с губернатором области Вадимом Шумковым, посетил новую лыжную базу и вручил биатлонистам 30 комплектов оборудования (винтовки, мишенные установки «Форэс»). Проблемой биатлона в Кургане активно занялись после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав от ветеранов спорта, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров (на фото — в середине) посетил Курган
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров (на фото — в середине) посетил Курган
Фото:

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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Курганскую область и обсудил вопросы развития биатлона в регионе. Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области в своей группе во «ВКонтакте». «Курганскую область посетил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, двукратный призер Олимпийских игр. В Кургане он встретился с начальником областного управления спорта Сергеем Моториным и председателем Региональной общественной организации „Курганская областная федерация биатлона и лыжных гонок“ Сергеем Тумановым», — говорится в сообщении ведомства. На совещании с Майгуровым осуждали развитие биатлона в Курганской области, участие курганских биатлонистов во всероссийской спартакиаде учащихся и другие вопросы. Президент Союза биатлонистов России побывал в регионе в 2022 году. Тогда он встретился с губернатором области Вадимом Шумковым, посетил новую лыжную базу и вручил биатлонистам 30 комплектов оборудования (винтовки, мишенные установки «Форэс»). Проблемой биатлона в Кургане активно занялись после того, как спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, узнав от ветеранов спорта, что в Кургане закрывают биатлон, призвал Шумкова срочно разобраться с происходящим.
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