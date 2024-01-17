За что Владимир Путин и правительство России хвалили Тюменскую область

Сильными сторонами Тюменской области Владимир Путин считает социальную медицину, демографию и муниципальное развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области по поручению президента России Владимира Путина готовятся показать всей России опыт по оказанию медицинской помощи бездомным. Это третий случай, когда тюменский опыт удостоился внимания президента страны, также несколько раз регион своими практиками вызывал интерес у правительства РФ. Корреспондент URA.RU вспомнил самые важные похвалы, полученные Тюменской областью от российского правительства.

Демография

В мае 2023 года во время встречи с Александром Моором Владимир Путин отметил успехи Тюменской области в важной для всей страны сфере. Демографию президент назвал одной из самых сильных сторон региона. «У вас постоянный рост численности населения. Не многие регионы могут этим похвастаться», — отметил Путин.

Муниципальное развитие

Развитие Тобольска в связке с «Запсибнефтехимом» еще не закончено, уверен Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одной из самых сильных сторон Тюменской области Владимир Путин считает взаимодействие местной власти и промышленности в области развития муниципалитетов. «Тобольск развивается хорошо. Перспективный очень город. В том числе, благодаря проекту тобольского нефтехимического комбината», — заявил президент страны на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Строительство

Есть в портфолио Тюменской области и похвалы от российского премьера. Михаил Мишустин особо отмечает темпы развития в регионе строительной области. «Серьезно развивается строительство. Когда мы осматривали город, видели прекрасные кварталы, яркие дома. Я обратил внимание на целый ряд новых микрорайонов», — сказал Мишустин Моору при личной встрече

Развитие инфраструктуры

Помимо строительства власти страны отмечают и взрывной рост показателей по развитию в Тюменской области инфраструктуры. Это логичный результат работы по привлечению в регион инфраструктурных облигаций, заявил на заседании Совфеда замминистра строительства Никита Стасишин. «Первые в стране облигации появились в Тюменской области», — отметил Стасишин.

Промышленность

Металлоконструкции из Тюменской области помогли восстановить Крымский мост в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ноябре 2022 года Тюмень удостоилась похвалы вице-премьера Марата Хуснуллина. Промышленность региона помогла в максимально сжатые сроки восстановить Крымский мост после взрыва, прогремевшего 8 октября. «Поставлено 1200 тонн металлоконструкций трех заводов по стране — это Тюмень, Воронеж, Курган. И хочу сказать, Владимир Владимирович, что так быстро они изготовили и доставили», — доложил Хуснуллин Владимиру Путину.

Кроме того, Минстрой неоднократно оценивал уровень строительства в регионе как эталонный для других регионов. А учителя, медики и рабочие Тюмени не раз становились обладателями высших наград правительства России.