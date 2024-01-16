На главной переправе ЯНАО повысили грузоподъемность

На главной переправе ЯНАО запустили транспорт массой до 25 тонн
На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«С 15.00 часов разрешено движение для всех видов транспорта массой до 25 тонн», — рассказали в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала». Ранее на переправе было разрешено движение автомобилей массой до 15 тонн.
Ранее URA.RU сообщало актуальную информацию о работе ямальских зимников и переправ. Из-за непогоды ряд зимних дорог работали с перебоями.
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