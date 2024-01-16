16 января 2024

На главной переправе ЯНАО повысили грузоподъемность

На переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность до 25-ти тонн
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
На главной переправе ЯНАО запустили транспорт массой до 25 тонн Фото:

На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«С 15.00 часов разрешено движение для всех видов транспорта массой до 25 тонн», — рассказали в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала». Ранее на переправе было разрешено движение автомобилей массой до 15 тонн.

Ранее URA.RU сообщало актуальную информацию о работе ямальских зимников и переправ. Из-за непогоды ряд зимних дорог работали с перебоями.

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На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги увеличили грузоподъемность. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «С 15.00 часов разрешено движение для всех видов транспорта массой до 25 тонн», — рассказали в telegram-канале ведомства «Дороги и транспорт Ямала». Ранее на переправе было разрешено движение автомобилей массой до 15 тонн. Ранее URA.RU сообщало актуальную информацию о работе ямальских зимников и переправ. Из-за непогоды ряд зимних дорог работали с перебоями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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