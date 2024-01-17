Власти Надыма оценили последствия пожара в магазине «Красное и белое» для города

В Надыме (ЯНАО) городские власти проводят проверку по факту возгорания алкомаркета «Красное и белое». Установлено, что городская собственность не пострадала, а сгоревший магазин является частной собственностью предпринимателя, рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации.
«Пострадавшее здание алкомаркета „Красное и белое“ находится в частной собственности. По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Надымского района проводится проверка. Здание Детской библиотеки не пострадало. Сейчас в нем проводится обследование работоспособности всех систем, работа с читателями приостановлена. Она будет возобновлена после завершения проверочных мероприятий и уборки помещений», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Надыма.
Ночной пожар в алкомаркете в Надыме начался около двадцати часов 17 января. Возгорание было локализовано спустя два часа, а завершение работ по ликвидации объявлено в шесть утра 18 января.
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