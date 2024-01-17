Власти Надыма оценили последствия пожара в магазине «Красное и белое» для города

Власти Надыма проводят проверку по факту пожара в магазине «Красное и белое»

18 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

В Надыме городская собственность не пострадала от ночного пожара Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Надыме (ЯНАО) городские власти проводят проверку по факту возгорания алкомаркета «Красное и белое». Установлено, что городская собственность не пострадала, а сгоревший магазин является частной собственностью предпринимателя, рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Пострадавшее здание алкомаркета „Красное и белое“ находится в частной собственности. По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Надымского района проводится проверка. Здание Детской библиотеки не пострадало. Сейчас в нем проводится обследование работоспособности всех систем, работа с читателями приостановлена. Она будет возобновлена после завершения проверочных мероприятий и уборки помещений», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Надыма. Ночной пожар в алкомаркете в Надыме начался около двадцати часов 17 января. Возгорание было локализовано спустя два часа, а завершение работ по ликвидации объявлено в шесть утра 18 января.

В Надыме (ЯНАО) городские власти проводят проверку по факту возгорания алкомаркета «Красное и белое». Установлено, что городская собственность не пострадала, а сгоревший магазин является частной собственностью предпринимателя, рассказали URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Пострадавшее здание алкомаркета „Красное и белое“ находится в частной собственности. По факту пожара сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Надымского района проводится проверка. Здание Детской библиотеки не пострадало. Сейчас в нем проводится обследование работоспособности всех систем, работа с читателями приостановлена. Она будет возобновлена после завершения проверочных мероприятий и уборки помещений», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Надыма. Ночной пожар в алкомаркете в Надыме начался около двадцати часов 17 января. Возгорание было локализовано спустя два часа, а завершение работ по ликвидации объявлено в шесть утра 18 января.