Прокуратура Тюменской области выяснит, почему собрались бастовать водители автобусов

Прокурор Тюменской области Владислав Московских намерен провести проверку условий труда водителей Тюменских автобусов. Основанием для этой проверки стали публикации в местных СМИ, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва.
«Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по публикации в СМИ о нарушении режима труда и отдыха водителей. К проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда в Тюменской области», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало URA.RU, к забастовке готовятся водители 52 городского маршрута. По информации telegram-канала «Темы Тюмени», они недовольны тяжелыми трудовыми условиями.
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