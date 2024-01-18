Прокуратура Тюменской области выяснит, почему собрались бастовать водители автобусов

Прокурор Тюменской области проверит условия труда водителей автобусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в Тюменской областной прокуратуре. Тюмень, московских владислав
Владислав Московских отреагировал на сообщения СМИ о готовящейся забастовке водителей маршрутных автобусов Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских намерен провести проверку условий труда водителей Тюменских автобусов. Основанием для этой проверки стали публикации в местных СМИ, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва.

«Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по публикации в СМИ о нарушении режима труда и отдыха водителей. К проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда в Тюменской области», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало URA.RU, к забастовке готовятся водители 52 городского маршрута. По информации telegram-канала «Темы Тюмени», они недовольны тяжелыми трудовыми условиями.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских намерен провести проверку условий труда водителей Тюменских автобусов. Основанием для этой проверки стали публикации в местных СМИ, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по публикации в СМИ о нарушении режима труда и отдыха водителей. К проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда в Тюменской области», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, к забастовке готовятся водители 52 городского маршрута. По информации telegram-канала «Темы Тюмени», они недовольны тяжелыми трудовыми условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...