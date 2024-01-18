Прокуратура Тюменской области выяснит, почему собрались бастовать водители автобусов

Прокурор Тюменской области проверит условия труда водителей автобусов

18 января 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Владислав Московских отреагировал на сообщения СМИ о готовящейся забастовке водителей маршрутных автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокурор Тюменской области Владислав Московских намерен провести проверку условий труда водителей Тюменских автобусов. Основанием для этой проверки стали публикации в местных СМИ, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по публикации в СМИ о нарушении режима труда и отдыха водителей. К проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда в Тюменской области», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, к забастовке готовятся водители 52 городского маршрута. По информации telegram-канала «Темы Тюмени», они недовольны тяжелыми трудовыми условиями.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских намерен провести проверку условий труда водителей Тюменских автобусов. Основанием для этой проверки стали публикации в местных СМИ, сообщает в telegram-канале пресс-служба ведомтсва. «Владислав Московских поручил прокурору города Тюмени провести проверку по публикации в СМИ о нарушении режима труда и отдыха водителей. К проверке будут привлечены специалисты государственной инспекции труда в Тюменской области», — говорится в сообщении. Как ранее сообщало URA.RU, к забастовке готовятся водители 52 городского маршрута. По информации telegram-канала «Темы Тюмени», они недовольны тяжелыми трудовыми условиями.