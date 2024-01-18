В ЯНАО прошли испытания беспилотного вездехода «Архант-10». Технику тестировали в экстремальных условиях и на сложных участках. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Архант».
«Мы должны были оценить проходимость вездехода на местных грунтах — это и Ямало-Гыданская тундра, с рыхлым снежным покровом до 1,2 метра, каменистые местности и другие сложнопроходимые участки. В ходе испытаний температура опускалась ниже -40, что в нашем случае не является препятствием, так как вездеходы „Архант-10“ способны уверенно выдерживать температуры до -60 градусов», — поделились подробностями с агентством в компании-производителе колесного беспилотника.
Благодаря встроенному жидкостному прогревателю, техника заводится практически сразу, а десять колес позволяют ей уверенно проходить снежный покров, не проваливаясь. Камеры, установленные по периметру вездехода, позволяют определять на пути следования людей, животных и машины. «Архант-10» уже проходил испытания на Ямале в летний период, где отлично справился с болотами, оврагами и различными естественными преградами.
Главной особенностью вездехода является его автономная работа. «В кабине вездехода находится блок системы управления, а извне вездеходом управляет оператор. Также возможно управление при непосредственном участии водителя. Движение в беспилотном режиме происходит по заранее заданному маршруту», — подчеркнули производители.
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