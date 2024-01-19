Консульский учет россиян, живущих за рубежом, сделают обязательным

В России приняли концепцию миграционной политики
Граждане России, которые проживают за рубежом, будут в обязательном порядке учитываться консульствами. Вести этот учет планируют с 20 июня 2025 года, следует из концепции миграционной политики, которую подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе, его цитирует РИА Новости. Ответственность за исполнение этого пункта будет лежать на МИД РФ.
Концепцию миграционной политики утвердили в правительстве РФ 19 января. Документ подписал премьер Мишустин.
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