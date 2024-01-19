Консульский учет россиян, живущих за рубежом, сделают обязательным

19 января 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

В России приняли концепцию миграционной политики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждане России, которые проживают за рубежом, будут в обязательном порядке учитываться консульствами. Вести этот учет планируют с 20 июня 2025 года, следует из концепции миграционной политики, которую подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Новость по теме Какие меры вошли в двухлетнюю концепцию РФ по миграционной политике «Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе, его цитирует РИА Новости. Ответственность за исполнение этого пункта будет лежать на МИД РФ. Концепцию миграционной политики утвердили в правительстве РФ 19 января. Документ подписал премьер Мишустин.

Граждане России, которые проживают за рубежом, будут в обязательном порядке учитываться консульствами. Вести этот учет планируют с 20 июня 2025 года, следует из концепции миграционной политики, которую подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе, его цитирует РИА Новости. Ответственность за исполнение этого пункта будет лежать на МИД РФ. Концепцию миграционной политики утвердили в правительстве РФ 19 января. Документ подписал премьер Мишустин.