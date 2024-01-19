Консульский учет россиян, живущих за рубежом, сделают обязательным

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В России приняли концепцию миграционной политики Фото:

Граждане России, которые проживают за рубежом, будут в обязательном порядке учитываться консульствами. Вести этот учет планируют с 20 июня 2025 года, следует из концепции миграционной политики, которую подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

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«Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе, его цитирует РИА Новости. Ответственность за исполнение этого пункта будет лежать на МИД РФ.

Концепцию миграционной политики утвердили в правительстве РФ 19 января. Документ подписал премьер Мишустин.

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Граждане России, которые проживают за рубежом, будут в обязательном порядке учитываться консульствами. Вести этот учет планируют с 20 июня 2025 года, следует из концепции миграционной политики, которую подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «Введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом», — говорится в документе, его цитирует РИА Новости. Ответственность за исполнение этого пункта будет лежать на МИД РФ. Концепцию миграционной политики утвердили в правительстве РФ 19 января. Документ подписал премьер Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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