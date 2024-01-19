Какие меры вошли в двухлетнюю концепцию РФ по миграционной политике

В России появятся цифровые профили мигрантов

19 января 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

В России для мигрантов создадут памятку о правилах и нормах поведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о мерах, которые вошли в данный план. В двухлетнем плане имеется более 40 различных мероприятий, сгруппированных в шести разделах. Они касаются порядка въезда иностранных граждан в Россию, помощи им в адаптации, свободного перемещения студентов, научных и педагогических работников, а также предотвращения нарушений миграционного законодательства, сообщает РИА Новости.

Предлагается создать памятку для иностранцев, прибывающих в РФ, о правилах и нормах поведения в российском обществе. Планируется использование цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов для распространения информационных материалов. Цель — повысить уровень информированности иностранцев о правилах общежитий в России.

Планируется расширение перечня стран, гражданам которых будет доступно оформление единой электронной визы. В концепции указано, что это расширение должно быть завершено к 10 декабря 2024 года.

Концепция включает в себя создание цифрового профиля иностранного гражданина до 10 декабря 2024 года. Это позволит иностранцам зарегистрироваться в единой биометрической системе и обеспечит безопасность денежных переводов и платежей, включая использование единой биометрической системы.

Запланировано расширение перечня видов виз, выдаваемых в электронной форме, включая рабочие и учебные визы. Предлагается провести анализ годовой эксплуатации единой электронной визы и предложить расширение перечня виз к 10 декабря 2024 года.

МВД и ФСБ будут разрабатывать предложения по усилению мер ответственности за нарушение российских законов иностранцами, согласно плану мероприятий по реализации концепции миграционной политики. МВД и ФСБ должны будут представить предложения по усилению мер ответственности до 20 марта.

До 10 декабря должны быть подведены итоги эксперимента по сбору биометрических данных у иностранцев, прибывающих в Россию через московские аэропорты. В плане мероприятий указана проводимая апробация сбора биометрических данных и аутентификации иностранных граждан в пунктах пропуска через границу. Планируется также выдача карт иностранного гражданина и проведение государственной геномной регистрации и записи голоса в Многофункциональном миграционном центре Москвы.

Утвержден план мероприятий, направленных на пресечение использования национальной финансовой системы иностранцами, связанными с терроризмом. Целью является замораживание активов таких лиц и пресечение их финансовых операций в России.

Иностранные граждане получат возможность изменить цель въезда в Россию без необходимости покидать страну.

Планируется проведение исследований общественного мнения о миграционных процессах в России. Целью является анализ макроэкономических показателей и уровня защищенности граждан России от внутренних и внешних угроз с учетом миграционной ситуации и межнациональных отношений в обществе.

Иностранцам, желающим заниматься бизнесом в России, будет оказываться помощь в переезде и перемещении активов. Создание механизма релокации будет осуществляться в рамках программы по оказанию содействия релокации бизнеса иностранных граждан.

В России будет введен обязательный консульский учет граждан РФ, проживающих за рубежом. Будет определено понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами России», а также уточнен их правовой статус.

Правительство России утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о мерах, которые вошли в данный план.