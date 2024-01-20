20 января 2024
19 января 2024

Губернатор Моор поздравил военных инженеров в зоне СВО и передал дроны. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и консула Германии в Тюмени Матиаса Крузе. Тюмень, моор александр
Моор передал дроны тюменскому подразделению инженерных войск к профессиональному празднику Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участников спецоперации из инженерных войск с их профессиональным праздником. По его поручению, тюменскому подразделению был передан комплект дронов.

«Поздравил наших военных инженеров, которые выполняют боевую задачу в зоне СВО. По моему поручению тюменскому подразделению передан комплект дронов», — написал Моор в своем telegram-канале.

Эти аппараты способны переносить увеличенную полезную нагрузку. С их помощью военные инженеры смогут дистанционно минировать местность, а ретрансляторы, которые идут в комплекте, увеличивают расстояние полета до 10 километров, рассказал губернатор.

Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за поддержку. Военнослужащий в видеообращении пообещал скоро вернуться домой с победой.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участников спецоперации из инженерных войск с их профессиональным праздником. По его поручению, тюменскому подразделению был передан комплект дронов. «Поздравил наших военных инженеров, которые выполняют боевую задачу в зоне СВО. По моему поручению тюменскому подразделению передан комплект дронов», — написал Моор в своем telegram-канале. Эти аппараты способны переносить увеличенную полезную нагрузку. С их помощью военные инженеры смогут дистанционно минировать местность, а ретрансляторы, которые идут в комплекте, увеличивают расстояние полета до 10 километров, рассказал губернатор. Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за поддержку. Военнослужащий в видеообращении пообещал скоро вернуться домой с победой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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