Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил участников спецоперации из инженерных войск с их профессиональным праздником. По его поручению, тюменскому подразделению был передан комплект дронов.
«Поздравил наших военных инженеров, которые выполняют боевую задачу в зоне СВО. По моему поручению тюменскому подразделению передан комплект дронов», — написал Моор в своем telegram-канале.
Эти аппараты способны переносить увеличенную полезную нагрузку. С их помощью военные инженеры смогут дистанционно минировать местность, а ретрансляторы, которые идут в комплекте, увеличивают расстояние полета до 10 километров, рассказал губернатор.
Боец из зоны проведения спецоперации поблагодарил жителей и власти Тюменской области за поддержку. Военнослужащий в видеообращении пообещал скоро вернуться домой с победой.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.