21 января 2024
20 января 2024

«Уватнефтегазу» грозит взыскание за разлив нефтепродуктов в уватском лесничестве. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
ООО «РН-Уватнефтегаз» выступит ответчиком по иску от тюменского правительства о нарушении экологического законодательства Фото:

Компании «РН-Уватнефтегаз», входящей в дивизион «Роснефти», грозит возмещение ущерба, нанесенного природе уватского лесничества в результате разлития нефтепродуктов и нарушения экологической безопасности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте лесного комплекса региона.

«В границах арендуемого лесного участка ООО „РН-Уватнефтегаз“ на территории Уватского лесничества Тюменской области департаментом выявлен факт разлива нефтепродуктов на почву. В этой связи направлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сумма искового заявления, по данным СБИС, превышает 200 тысяч рублей. Картотека арбитражных дел сообщает, что в настоящий момент исковое заявление №А70-220/2024 принято к производству. Известно также, что на территории Уватского района произрастает не менее 13 видов флоры, внесенной в Красную книгу Тюменской области.

Ранее URA.RU рассказало о претензиях к ООО «РН-Уватнефтегаз», возникших у природоохранной прокуратуры Тюменской области. За разлив нефтепродуктов компанию обязали заплатить штраф в размере 140 млн рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компании «РН-Уватнефтегаз», входящей в дивизион «Роснефти», грозит возмещение ущерба, нанесенного природе уватского лесничества в результате разлития нефтепродуктов и нарушения экологической безопасности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте лесного комплекса региона. «В границах арендуемого лесного участка ООО „РН-Уватнефтегаз“ на территории Уватского лесничества Тюменской области департаментом выявлен факт разлива нефтепродуктов на почву. В этой связи направлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сумма искового заявления, по данным СБИС, превышает 200 тысяч рублей. Картотека арбитражных дел сообщает, что в настоящий момент исковое заявление №А70-220/2024 принято к производству. Известно также, что на территории Уватского района произрастает не менее 13 видов флоры, внесенной в Красную книгу Тюменской области. Ранее URA.RU рассказало о претензиях к ООО «РН-Уватнефтегаз», возникших у природоохранной прокуратуры Тюменской области. За разлив нефтепродуктов компанию обязали заплатить штраф в размере 140 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...