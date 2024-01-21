Компании «РН-Уватнефтегаз», входящей в дивизион «Роснефти», грозит возмещение ущерба, нанесенного природе уватского лесничества в результате разлития нефтепродуктов и нарушения экологической безопасности. Об этом URA.RU рассказали в департаменте лесного комплекса региона.
«В границах арендуемого лесного участка ООО „РН-Уватнефтегаз“ на территории Уватского лесничества Тюменской области департаментом выявлен факт разлива нефтепродуктов на почву. В этой связи направлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сумма искового заявления, по данным СБИС, превышает 200 тысяч рублей. Картотека арбитражных дел сообщает, что в настоящий момент исковое заявление №А70-220/2024 принято к производству. Известно также, что на территории Уватского района произрастает не менее 13 видов флоры, внесенной в Красную книгу Тюменской области.
Ранее URA.RU рассказало о претензиях к ООО «РН-Уватнефтегаз», возникших у природоохранной прокуратуры Тюменской области. За разлив нефтепродуктов компанию обязали заплатить штраф в размере 140 млн рублей.
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