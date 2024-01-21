В Тюменской области бывшие военные и семьи погибших получат деньги от властей

Жители Тюменской области, ставшие инвалидами в результате боевых действий в Афганистане, получат по 3 000 рублей в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении и опубликован на сайте правительства региона. Также деньги хотят направить и родным погибших бойцов.
«В целях оказания социальной поддержки в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана установить единовременную помощь. Сумма — 3 000 рублей», — говорится в проекте властей.
В случае подписания документа деньги получат три категории тюменцев, состоящие в базе департамента социального развития области. В частности:
- инвалиды боевых действий в Афганистане;
- родители военнослужащих, погибших в Афганистане;
- супруги военнослужащих, погибших в Афганистане, не вступившие в повторный брак.
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