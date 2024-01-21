21 января 2024
20 января 2024

В Тюменской области бывшие военные и семьи погибших получат деньги от властей

Тюменцы получат выплаты в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , тысяча рублей, рубли
Получателям перечислят по 3 000 рублей от властей Тюменской области Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

Жители Тюменской области, ставшие инвалидами в результате боевых действий в Афганистане, получат по 3 000 рублей в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении и опубликован на сайте правительства региона. Также деньги хотят направить и родным погибших бойцов.

«В целях оказания социальной поддержки в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана установить единовременную помощь. Сумма — 3 000 рублей», — говорится в проекте властей.

В случае подписания документа деньги получат три категории тюменцев, состоящие в базе департамента социального развития области. В частности:

  • инвалиды боевых действий в Афганистане;
  • родители военнослужащих, погибших в Афганистане;
  • супруги военнослужащих, погибших в Афганистане, не вступившие в повторный брак.

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Жители Тюменской области, ставшие инвалидами в результате боевых действий в Афганистане, получат по 3 000 рублей в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении и опубликован на сайте правительства региона. Также деньги хотят направить и родным погибших бойцов. «В целях оказания социальной поддержки в связи с 35-летием вывода советских войск из Афганистана установить единовременную помощь. Сумма — 3 000 рублей», — говорится в проекте властей. В случае подписания документа деньги получат три категории тюменцев, состоящие в базе департамента социального развития области. В частности:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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