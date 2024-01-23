Тюменские либерал-демократы раскрыли, как будут работать на выборах президента

В тюменской ЛДПР поделилась амбициями на грядущую президентскую кампанию

Тюменские либерал-демократы применят московскую политтехнологию на выборах президента Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В тюменском отделении ЛДПР поделились планами на предстоящие президентские выборы. О том, как будет организована работа партии в период президентской кампании, URA.RU рассказал депутат облдумы Иван Вершинин.

«Мы собираемся получить по итогам, как минимум, второй результат по количеству голосов. Может быть, даже больше. ЛДПР солидарна во мнении, что Леонид Слуцкий должен стать президентом России, и мы окажем ему нашу поддержку. У нас будут агитационные материалы разного формата, которые мы уже дорабатываем», — сообщил Иван Вершинин в беседе с URA.RU.

По данным агентства, тюменский избирательный штаб разделят на 26 местных отделений. У каждого будут свои локальные задачи. «Ранее данная политтехнология была успешно испытана в Москве и теперь будет использована в Тюмени. На каждом местном отделении будет работать команда активистов ЛДПР и ответственный куратор. Общегородскую организацию будет курировать руководитель городского отделения партии Максим Долматов», — поделился Вершинин.

Также он сообщил, что в рамках предвыборной кампании «тюменскую матрешку» планирует посетить председатель партии Леонид Слуцкий. Он приедет в ХМАО и ЯНАО. Ранее Слуцкий посещал Тюмень.