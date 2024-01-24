В тюменском строящемся районе не нашли места для школы и детского сада

25 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Однако в селе Мальково и поселке Московском в ближайшие годы появятся новые учреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменской деревне Дударева не планируют строить школу и детский сад, несмотря на запросы жителей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако в селе Мальково и поселке Московском в ближайшие годы появятся новые учреждения. «Администрацией Тюменского муниципального района потребность в первоочередном строительстве школы и детского сада в д. Дударево, наличии необходимых земельных участков для их строительства не поступала. В настоящее время в первоочередном порядке проектом областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Тюменском районе предусмотрено строительство школы с дошкольным отделением в п. Московский (ввод — 2025 год) и строительство школы в с. Мальково (ввод — 2025 год)», — рассказали в департаменте. Ранее жители Дударева добивались строительства дорог и тротуаров в районе. Во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал тюменцам обустроить развязку, тротуары и дорогу. Также там планируют построить два надземных пешеходных перехода через Московский тракт.

В тюменской деревне Дударева не планируют строить школу и детский сад, несмотря на запросы жителей. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Однако в селе Мальково и поселке Московском в ближайшие годы появятся новые учреждения. «Администрацией Тюменского муниципального района потребность в первоочередном строительстве школы и детского сада в д. Дударево, наличии необходимых земельных участков для их строительства не поступала. В настоящее время в первоочередном порядке проектом областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в Тюменском районе предусмотрено строительство школы с дошкольным отделением в п. Московский (ввод — 2025 год) и строительство школы в с. Мальково (ввод — 2025 год)», — рассказали в департаменте. Ранее жители Дударева добивались строительства дорог и тротуаров в районе. Во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал тюменцам обустроить развязку, тротуары и дорогу. Также там планируют построить два надземных пешеходных перехода через Московский тракт.