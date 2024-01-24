Тюменский депутат не может продать квартиру в Германии

У тюменского депутата Пискайкина не продается квартира в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по госстроительству Тюменской облдумы. Тюмень , пискайкин владимир
Квартиру Владимира Пискайкина в Германии никто не покупает из-за высокой ипотечной ставки Фото:

Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин не может продать квартиру в Германии. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Там сейчас огромная ипотечная ставка. Квартира не покупается», — рассказал законодатель.

Ранее СМИ сообщали о том, что Владимир Пискайкин владеет двумя квартирами в Германии, а также долей в санатории. В беседе с URA.RU Пискайкин сообщил, что продал весь иностранный бизнес.

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Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин не может продать квартиру в Германии. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. «Там сейчас огромная ипотечная ставка. Квартира не покупается», — рассказал законодатель. Ранее СМИ сообщали о том, что Владимир Пискайкин владеет двумя квартирами в Германии, а также долей в санатории. В беседе с URA.RU Пискайкин сообщил, что продал весь иностранный бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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