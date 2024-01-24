Тюменский депутат не может продать квартиру в Германии

У тюменского депутата Пискайкина не продается квартира в Германии

Квартиру Владимира Пискайкина в Германии никто не покупает из-за высокой ипотечной ставки Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин не может продать квартиру в Германии. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Там сейчас огромная ипотечная ставка. Квартира не покупается», — рассказал законодатель.

Ранее СМИ сообщали о том, что Владимир Пискайкин владеет двумя квартирами в Германии, а также долей в санатории. В беседе с URA.RU Пискайкин сообщил, что продал весь иностранный бизнес.