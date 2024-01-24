Тюменский депутат не может продать квартиру в Германии

Квартиру Владимира Пискайкина в Германии никто не покупает из-за высокой ипотечной ставки
Депутат Тюменской облдумы и глава реготделения «Справедливой России» Владимир Пискайкин не может продать квартиру в Германии. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
«Там сейчас огромная ипотечная ставка. Квартира не покупается», — рассказал законодатель.
Ранее СМИ сообщали о том, что Владимир Пискайкин владеет двумя квартирами в Германии, а также долей в санатории. В беседе с URA.RU Пискайкин сообщил, что продал весь иностранный бизнес.
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