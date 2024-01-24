24 января 2024

Власти Кургана опровергли информацию о пострадавшем от землетрясения доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, видеофиксация, столб, многоквартирный дом, камеры видеонаблюдения
Сотрудники департамента ЖКХ и АТИ администрации Кургана проверят дом 25 января Фото:

Администрация Кургана опровергла информацию о том, что многоквартирный дом по проспекту Конституции 48 пострадал от землетрясения. Трещина на фасаде здания появилась ранее и на ней уже были установлены маяки, благодаря которым специалисты отслеживают состояние здания.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Кургане многоквартирный дом по проспекту Конституции, 48 пострадал от землетрясения, а меры по отслеживанию состояния дома профильными ведомствами не предпринимаются. Трещина на фасаде данного дома была зафиксирована ранее», — говорится в telegram-канале администрации города.

Уточняется, что 25 января сотрудники департамента ЖКХ и АТИ администрации Кургана приедут для проверки дома. По информации управляющей организации здания, специалисты проверили состояние дома 24 января и не зафиксировали раскрытия трещин.

В сообщении уточняется, что в январе 2022 года сотрудники Административно-технической инспекции города проводили обследование дома, тогда и были установлены контрольные маяки для наблюдения за трещиной. Также специалисты ранее подготовили комплекс мер для ремонта дома.

Ранее жители массово просили проверить целостность их домов депутата Курганской городской думы. Подробнее о землетрясении в городе, в ходе которого из помещений эвакуировали сотни человек — в материале URA.RU.

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Администрация Кургана опровергла информацию о том, что многоквартирный дом по проспекту Конституции 48 пострадал от землетрясения. Трещина на фасаде здания появилась ранее и на ней уже были установлены маяки, благодаря которым специалисты отслеживают состояние здания. «В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Кургане многоквартирный дом по проспекту Конституции, 48 пострадал от землетрясения, а меры по отслеживанию состояния дома профильными ведомствами не предпринимаются. Трещина на фасаде данного дома была зафиксирована ранее», — говорится в telegram-канале администрации города. Уточняется, что 25 января сотрудники департамента ЖКХ и АТИ администрации Кургана приедут для проверки дома. По информации управляющей организации здания, специалисты проверили состояние дома 24 января и не зафиксировали раскрытия трещин. В сообщении уточняется, что в январе 2022 года сотрудники Административно-технической инспекции города проводили обследование дома, тогда и были установлены контрольные маяки для наблюдения за трещиной. Также специалисты ранее подготовили комплекс мер для ремонта дома. Ранее жители массово просили проверить целостность их домов депутата Курганской городской думы. Подробнее о землетрясении в городе, в ходе которого из помещений эвакуировали сотни человек — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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