Власти Кургана опровергли информацию о пострадавшем от землетрясения доме

Сотрудники департамента ЖКХ и АТИ администрации Кургана проверят дом 25 января Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Кургана опровергла информацию о том, что многоквартирный дом по проспекту Конституции 48 пострадал от землетрясения. Трещина на фасаде здания появилась ранее и на ней уже были установлены маяки, благодаря которым специалисты отслеживают состояние здания.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Кургане многоквартирный дом по проспекту Конституции, 48 пострадал от землетрясения, а меры по отслеживанию состояния дома профильными ведомствами не предпринимаются. Трещина на фасаде данного дома была зафиксирована ранее», — говорится в telegram-канале администрации города.

Уточняется, что 25 января сотрудники департамента ЖКХ и АТИ администрации Кургана приедут для проверки дома. По информации управляющей организации здания, специалисты проверили состояние дома 24 января и не зафиксировали раскрытия трещин.

В сообщении уточняется, что в январе 2022 года сотрудники Административно-технической инспекции города проводили обследование дома, тогда и были установлены контрольные маяки для наблюдения за трещиной. Также специалисты ранее подготовили комплекс мер для ремонта дома.

Ранее жители массово просили проверить целостность их домов депутата Курганской городской думы. Подробнее о землетрясении в городе, в ходе которого из помещений эвакуировали сотни человек — в материале URA.RU.