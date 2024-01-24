24 января 2024

Тюменский школьник сломал челюсть по пути на ЕГЭ

Школьник из Тюмени получит 300 тысяч рублей за травму по пути на ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, ученики, подростки, школьники, мальчики, зимние каникулы
Компенсацию за травму подростку заплатят школа и транспортное предприятие Фото:

Тюменский одиннадцатиклассник сломал челюсть, выходя из автобуса по пути на ЕГЭ. Теперь ему заплатят компенсацию в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени по иску прокуратуры одиннадцатиклассник, сломавший челюсть по дороге в пункт сдачи ЕГЭ, получит 300 тысяч рублей. При выходе из автобуса подросток потерял сознание, упал и ударился подбородком о бордюр, получив травму в виде открытого перелома тела нижней челюсти, что причинило его здоровью вред средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Известно, что школьники организованно переезжали к месту сдачи ЕГЭ в сопровождении учителей. По пути у пострадавшего ухудшилось самочувствие. Калининский районный суд решил, что компенсацию совместно выплатят автотранспортное предприятие и учебное заведение.

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Тюменский одиннадцатиклассник сломал челюсть, выходя из автобуса по пути на ЕГЭ. Теперь ему заплатят компенсацию в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тюмени по иску прокуратуры одиннадцатиклассник, сломавший челюсть по дороге в пункт сдачи ЕГЭ, получит 300 тысяч рублей. При выходе из автобуса подросток потерял сознание, упал и ударился подбородком о бордюр, получив травму в виде открытого перелома тела нижней челюсти, что причинило его здоровью вред средней степени тяжести», — говорится в сообщении. Известно, что школьники организованно переезжали к месту сдачи ЕГЭ в сопровождении учителей. По пути у пострадавшего ухудшилось самочувствие. Калининский районный суд решил, что компенсацию совместно выплатят автотранспортное предприятие и учебное заведение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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