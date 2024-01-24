Тюменский школьник сломал челюсть по пути на ЕГЭ

Школьник из Тюмени получит 300 тысяч рублей за травму по пути на ЕГЭ

Компенсацию за травму подростку заплатят школа и транспортное предприятие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский одиннадцатиклассник сломал челюсть, выходя из автобуса по пути на ЕГЭ. Теперь ему заплатят компенсацию в размере 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«В Тюмени по иску прокуратуры одиннадцатиклассник, сломавший челюсть по дороге в пункт сдачи ЕГЭ, получит 300 тысяч рублей. При выходе из автобуса подросток потерял сознание, упал и ударился подбородком о бордюр, получив травму в виде открытого перелома тела нижней челюсти, что причинило его здоровью вред средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Известно, что школьники организованно переезжали к месту сдачи ЕГЭ в сопровождении учителей. По пути у пострадавшего ухудшилось самочувствие. Калининский районный суд решил, что компенсацию совместно выплатят автотранспортное предприятие и учебное заведение.