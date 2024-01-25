25 января 2024

Тюменцы стали чаще покупать через интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на онлайн-покупки резко вырос за последний год Фото:

Жители Тюмени стали чаще заказывать товары через интернет. Спрос на онлайн-услуги вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мегафон».

«С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов Урала тюменцы разместились на третьем месте по активности на платформах для онлайн покупок, уступая только Югре и Свердловской области», — рассказали в пресс-службе «Мегафон».

Среди основных предпочтений тюменцев — одежда, товары для дома и косметика. Спрос на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился почти в 3 раза.

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Жители Тюмени стали чаще заказывать товары через интернет. Спрос на онлайн-услуги вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов Урала тюменцы разместились на третьем месте по активности на платформах для онлайн покупок, уступая только Югре и Свердловской области», — рассказали в пресс-службе «Мегафон». Среди основных предпочтений тюменцев — одежда, товары для дома и косметика. Спрос на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился почти в 3 раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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