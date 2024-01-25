Тюменцы стали чаще покупать через интернет

26 января 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

Спрос на онлайн-покупки резко вырос за последний год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени стали чаще заказывать товары через интернет. Спрос на онлайн-услуги вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов Урала тюменцы разместились на третьем месте по активности на платформах для онлайн покупок, уступая только Югре и Свердловской области», — рассказали в пресс-службе «Мегафон». Среди основных предпочтений тюменцев — одежда, товары для дома и косметика. Спрос на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился почти в 3 раза.

Жители Тюмени стали чаще заказывать товары через интернет. Спрос на онлайн-услуги вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Мегафон». «С начала января трафик на сайты популярных маркетплейсов и магазинов одежды в целом вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди регионов Урала тюменцы разместились на третьем месте по активности на платформах для онлайн покупок, уступая только Югре и Свердловской области», — рассказали в пресс-службе «Мегафон». Среди основных предпочтений тюменцев — одежда, товары для дома и косметика. Спрос на ряд ресурсов с такой продукцией увеличился почти в 3 раза.