Жителей Ноябрьска напугала сходка в стиле сериала «Слово пацана»

В Ноябрьске отцы детей опасаются, что ученики школы ведут себя как в сериале Фото: пресс-служба «Ростелеком»

В Ноябрьске (ЯНАО) представители общественной организации «Совет отцов» организовали дежурство возле школы № 13, так как опасаются, что ученики начали подражать героям художественного сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и могут провести сходку. Об этом URA.RU сообщил источник, назвавшийся представителем Совета.

«В школе № 13 есть „Совет отцов“, представители которого дежурят возле учебного заведения в вечернее время. Среди учеников ходят слухи, что подростки из 6 — 8 классов пристают к ученикам начальной школы и ведут себя как герои сериала. А 25 января распространился слух о возможной сходке», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Сообщение о сходке начало распространятся в социальных сетях. «В школе было собрание, рассказали что старшие классы поджидают младшеклассников и начинают в стиле данного сериала подстегивать детей, поэтому было решено, что отцы будут дежурить», — написала Лианна. «Школа 13 в своем репертуаре», — не удивилась Эльвира. «Кто-то ерунду написал, а вы сразу поверили, и у школы проблемы будут», — прокомментировал другой пользователь. «Если бы что-то такое намечалось, весь город бы на ушах», — отметил Михаил.

В пресс-службе УМВД корреспонденту пояснили, что в горотделе Ноябрьска факт сходки не зарегистрирован. В пресс-службе окружной прокуратуры сообщили, что ведомство проведет проверку, в случае нарушений прав детей будут приняты меры прокурорского реагирования.

Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась 9 ноября этого года. Он повествует о молодежных группировках периода 1980-х годов. После выхода нашумевший сериал получил большую популярность. При этом общественность начала высказываться за его запрет по причине того, что сериал якобы романтизирует бандитизм. В Роскомнадзоре не нашли поводов для запрета картины.