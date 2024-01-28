В Тюмени осудили мужчину, который зарубил соседей топором из-за ревности

В Тюмени осудили мужчину, который приревновал возлюбленную к соседям и зарубил их топором. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. Суд назначил тюменцу 15 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.
«Мужчина признан виновным по п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и одного года ограничения свободы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в мае 2023 года на улице 5-й Степной переулок. Мужчина приревновал жену к соседу и зарубил его топором, а после убил свидетеля. От полученных ранений оба тюменца скончались на месте происшествия.
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