Туристический проект Шадринска стал лучшим в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Туристический проект пешеходной экскурсии по достопримечательностям Шадринска (Курганская область) стал лучшим в стране на заочном этапе всероссийского конкурса. Об этом сообщается в telegram-канале администрации.

«По результатам заочного этапа всероссийского конкурса наш город стал победителем в номинации «История страны, история народов — этнографический туризм». Жюри по достоинству оценило пешеходную экскурсию туристско-информационного центра «Золотые истории купеческого Шадринска», — говорится в сообщении мэрии.

Далее специалистам туристско-информационного центра предстоит защита проекта на очном этапе конкурса. Он пройдет в марте в рамках международной выставки «ИНТУРМАРКЕТ — 2024» в Москве.

Большое внимание на развитие города Шадринска как в экономическом, Среди наиболее известных благотворителей, внесших весомый вклад: Петр Ночвин, Игнатий Фетисов, Филипп Соснин, Петр Галюков, Василий Мокеев, Александр Лещев и Дмитрий Пономарев.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область за последний год посетило около 800 тысяч туристов. Это на 14% больше, чем в 2022 году.