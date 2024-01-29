Проект купеческого Шадринска признали лучшим в стране

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Город Шадринск. Курган, шадринск, горсад, город шадринск
Туристический проект Шадринска стал лучшим в стране Фото:

Туристический проект пешеходной экскурсии по достопримечательностям Шадринска (Курганская область) стал лучшим в стране на заочном этапе всероссийского конкурса. Об этом сообщается в telegram-канале администрации.

«По результатам заочного этапа всероссийского конкурса наш город стал победителем в номинации «История страны, история народов — этнографический туризм». Жюри по достоинству оценило пешеходную экскурсию туристско-информационного центра «Золотые истории купеческого Шадринска», — говорится в сообщении мэрии.

Далее специалистам туристско-информационного центра предстоит защита проекта на очном этапе конкурса. Он пройдет в марте в рамках международной выставки «ИНТУРМАРКЕТ — 2024» в Москве.

Большое внимание на развитие города Шадринска как в экономическом, Среди наиболее известных благотворителей, внесших весомый вклад: Петр Ночвин, Игнатий Фетисов, Филипп Соснин, Петр Галюков, Василий Мокеев, Александр Лещев и Дмитрий Пономарев.

Ранее URA.RU писало, что Курганскую область за последний год посетило около 800 тысяч туристов. Это на 14% больше, чем в 2022 году.

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Туристический проект пешеходной экскурсии по достопримечательностям Шадринска (Курганская область) стал лучшим в стране на заочном этапе всероссийского конкурса. Об этом сообщается в telegram-канале администрации. «По результатам заочного этапа всероссийского конкурса наш город стал победителем в номинации «История страны, история народов — этнографический туризм». Жюри по достоинству оценило пешеходную экскурсию туристско-информационного центра «Золотые истории купеческого Шадринска», — говорится в сообщении мэрии. Далее специалистам туристско-информационного центра предстоит защита проекта на очном этапе конкурса. Он пройдет в марте в рамках международной выставки «ИНТУРМАРКЕТ — 2024» в Москве. Большое внимание на развитие города Шадринска как в экономическом, Среди наиболее известных благотворителей, внесших весомый вклад: Петр Ночвин, Игнатий Фетисов, Филипп Соснин, Петр Галюков, Василий Мокеев, Александр Лещев и Дмитрий Пономарев. Ранее URA.RU писало, что Курганскую область за последний год посетило около 800 тысяч туристов. Это на 14% больше, чем в 2022 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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