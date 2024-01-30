Бизнесмены распродают пункты выдачи заказов Wildberries в Кургане

Курганцы продают пункты выдачи заказов Wildberries Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу пункты выдачи заказов Wildberries. Среди них якобы находится одна из самых прибыльных точек города. Об этом сообщается в объявлениях на популярном сайте.

«Пункт работает более двух лет и с первого месяца приносит стабильную прибыль. ПВЗ находится в спальном районе (Заозерный). Статистика и показатели прибыли при личной встрече», — указано в описании объявления на сайте «Авито». Продавец предлагает потенциальным покупателям приобрести пункт за 2 100 000 рублей.

Другой ПВЗ продается в микрорайоне Северный. Как указано в объявлении, пункт работает более пяти лет. Со слов владельца, эта точка Wildberries является одной из самых прибыльных в Кургане. Продавец также указал, что штат сотрудников полностью укомплектован. Сам же владелец хочет получить за этот пункт 3 500 000 рублей.

Также на продажу выставлен пункт выдачи Wildberries в микрорайоне Западный. В объявлении сообщается, что в одном помещении с этим ПВЗ находится и точка Ozon. Цена — 3 900 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Wildberries закрыл один из пунктов выдачи заказов в Кургане из-за нехватки сотрудников. Однако это решение было временным.