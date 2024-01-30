Тюменские коммунальщики, застройщики и ВУЗ вошли в топ работодателей России

Несколько компаний, работающих в Тюменской области, вошли в списки лучших работодателей по версии крупного рекрутингового агентства hh.ru. Рейтинг, разделенный на несколько категорий по крупности компаний, размещен на официальном портале агентства.
«В категории „Крупнейшие компании“ среди 129 финалистов тюменская компания „Этажи“ занимает 34 строчку, это единственный представитель Тюменской области в этой категории. В других категориях в списках лучших есть еще 14 тюменских фирм», — сообщается на сайте hh.ru.
Всего в списки лучших попали почти 1,5 тысячи компаний России. Среди лидеров оказались Тюменский государственный университет, кардиологический научный центр, расчетно-информационный центр, несколько застройщиков и оператор водоснабжения. Оценку компаний вели по нескольким десяткам критериев, в том числе — на основании опросов соискателей и реальных сотрудников компаний.
Ранее URA.RU рассказало, что не все компании Тюмени могут похвастать полностью укомплектованным штатом. В частности, застройщикам не хватает опытных инженеров различного профиля.
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