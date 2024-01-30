30 января 2024

Тюменские коммунальщики, застройщики и ВУЗ вошли в топ работодателей России

В рейтинг лучших работодателей на федеральном уровне вошли 15 тюменских компаний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярмарка вакансий, рынок труда. Челябинск, трудоустройство, работа, безработица, рабочие места, работодатель, рынок труда, ярмарка вакансий
Всего в топ работодателей по версии крупного рекрутингового агентства вошли почти 1,5 тысячи компаний России Фото:

Несколько компаний, работающих в Тюменской области, вошли в списки лучших работодателей по версии крупного рекрутингового агентства hh.ru. Рейтинг, разделенный на несколько категорий по крупности компаний, размещен на официальном портале агентства.

«В категории „Крупнейшие компании“ среди 129 финалистов тюменская компания „Этажи“ занимает 34 строчку, это единственный представитель Тюменской области в этой категории. В других категориях в списках лучших есть еще 14 тюменских фирм», — сообщается на сайте hh.ru.

Всего в списки лучших попали почти 1,5 тысячи компаний России. Среди лидеров оказались Тюменский государственный университет, кардиологический научный центр, расчетно-информационный центр, несколько застройщиков и оператор водоснабжения. Оценку компаний вели по нескольким десяткам критериев, в том числе — на основании опросов соискателей и реальных сотрудников компаний.

Ранее URA.RU рассказало, что не все компании Тюмени могут похвастать полностью укомплектованным штатом. В частности, застройщикам не хватает опытных инженеров различного профиля.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько компаний, работающих в Тюменской области, вошли в списки лучших работодателей по версии крупного рекрутингового агентства hh.ru. Рейтинг, разделенный на несколько категорий по крупности компаний, размещен на официальном портале агентства. «В категории „Крупнейшие компании“ среди 129 финалистов тюменская компания „Этажи“ занимает 34 строчку, это единственный представитель Тюменской области в этой категории. В других категориях в списках лучших есть еще 14 тюменских фирм», — сообщается на сайте hh.ru. Всего в списки лучших попали почти 1,5 тысячи компаний России. Среди лидеров оказались Тюменский государственный университет, кардиологический научный центр, расчетно-информационный центр, несколько застройщиков и оператор водоснабжения. Оценку компаний вели по нескольким десяткам критериев, в том числе — на основании опросов соискателей и реальных сотрудников компаний. Ранее URA.RU рассказало, что не все компании Тюмени могут похвастать полностью укомплектованным штатом. В частности, застройщикам не хватает опытных инженеров различного профиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...