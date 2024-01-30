В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети.
«Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте».
В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.
В ЯНАО столкнулись грузовые автомобили
Фото: группа «Любимый Тазовский», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-174294557_6797
В ДТП пострадало трое человек
Фото: группа «Любимый Тазовский», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-174294557_6797
В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети. «Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.