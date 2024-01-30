Массовое ДТП в ЯНАО парализовало движение на трассе. Фото, видео

В Тазовском районе ЯНАО столкнулись семь грузовых автомобилей

31 января 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в результате ДТП с участием семи автомобилей пострадало три человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети. «Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются. В ЯНАО столкнулись грузовые автомобили Фото: группа «Любимый Тазовский», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-174294557_6797 В ДТП пострадало трое человек Фото: группа «Любимый Тазовский», Вк — https://vk.com/feed?w=wall-174294557_6797

В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети. «Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.