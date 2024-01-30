30 января 2024

Массовое ДТП в ЯНАО парализовало движение на трассе. Фото, видео

В Тазовском районе ЯНАО столкнулись семь грузовых автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО в результате ДТП с участием семи автомобилей пострадало три человека Фото:

В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети.

«Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте».

В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.

В ЯНАО столкнулись грузовые автомобили
В ЯНАО столкнулись грузовые автомобили
Фото:
В ДТП пострадало трое человек
В ДТП пострадало трое человек
Фото:

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В Тазовском районе ЯНАО произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадало три человека, следует из комментария сотрудника Госавтоинспекции, опубликованного в соцсети. «Около 11:00 31 января на 229 километре автодороги Коротчаево — Тазовский при столкновении семи грузовых автомобилей пострадало трое человек. Двое находятся в больнице, один в тяжелом состоянии», — прокомментировали происшествие в ГИБДД, видеокомментарий опубликован в группе «Любимый Тазовский» в социальной сети «ВКонтакте». В группе также сообщается, что полностью перекрыта автомобильная дорога на участке Тазовский — Газ-Сале. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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