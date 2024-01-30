Заместитель губернатора Курганской области Сергей Гаврин получил новый статус. Чиновника выбрали председателем областного Совета по аграрному образованию и науке. Информацию сообщили в Курганской областной думе.
«Первое заседание областного Совета по образованию и науке. <…> Председателем Совета назначен заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Сергей Гаврин», — информирует паблик думы в соцсети «ВКонтакте». Совет был создан по поручению губернатора области Вадима Шумкова.
Первое заседание совета прошло в филиале курганского госуниверситета, отделения сельхозакадемии в Лесниково. «В составе Совета — представители ВУЗа, областного Департамента АПК, Департамента образования и науки, Курганского НИИСХ, органов власти и зауральские сельхозтоваропроизводители», — сообщает пресс-служба думы. Председателем был выбран Гаврин. Совет будет заниматься координацией вопросов образования и подготовки кадров для предприятий области, в том числе сельскохозяйственных.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области был создан новый совет для повышения качества жизни в регионе. Он занимается повышением уровня жизни через улучшение услуг в соцсфере. Совет возглавил губернатор Шумков.
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