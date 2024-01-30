Тюменскому военкомату нужны 160 новых контрактников

Военный комиссариат выставил 160 актуальных вакансий для тех, кто готов отправиться в зону СВО
Военный комиссариат Тюменской области разместил 160 свежих вакансий для желающих уйти служить по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России».
«В военный комиссариат Тюменской области для службы по контракту требуются: 45 стрелков, 40 водителей, 60 военнослужащих. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — говорится в вакансиях.
Также военкомату нужны 10 командиров отрядов и пять саперов. Заработная плата для всех специальностей указана одинаковая. Из требований — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.
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