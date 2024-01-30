30 января 2024

Тюменскому военкомату нужны 160 новых контрактников

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, рюкзак, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Военный комиссариат выставил 160 актуальных вакансий для тех, кто готов отправиться в зону СВО Фото:

Военный комиссариат Тюменской области разместил 160 свежих вакансий для желающих уйти служить по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России».

«В военный комиссариат Тюменской области для службы по контракту требуются: 45 стрелков, 40 водителей, 60 военнослужащих. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — говорится в вакансиях.

Также военкомату нужны 10 командиров отрядов и пять саперов. Заработная плата для всех специальностей указана одинаковая. Из требований — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.

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Военный комиссариат Тюменской области разместил 160 свежих вакансий для желающих уйти служить по контракту. Предложения опубликованы на федеральном портале «Работа в России». «В военный комиссариат Тюменской области для службы по контракту требуются: 45 стрелков, 40 водителей, 60 военнослужащих. Заработная плата — от 204 до 226 тысяч рублей», — говорится в вакансиях. Также военкомату нужны 10 командиров отрядов и пять саперов. Заработная плата для всех специальностей указана одинаковая. Из требований — наличие медицинской книжки и умение работать в команде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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