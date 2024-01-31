В Тюмени построят новый мост через Туру

Новый мост через Туру соединит заречную и центральную части Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во время пресс-конфцеренции губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в Тюмени будет построен новый мост через Туру. Об этом с места событий сообщает журналист URA.RU.

«Сейчас проектируем новый мост через реку Тура с выходом на улицу Коммунистическую и связкой с улицей Газовиков. Такая артерия, которая создала бы еще одну возможность из заречной части попасть в центральную часть, минуя центр города», — сообщил губернатор Тюменской области Моор во время пресс-конференции.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на строительство новой объездной дороги планируют потратить десятки миллиардов рублей. Проектом строительства второго транспортного кольца предусмотрено возведение новых эстакад и дорожных развязок.