31 января 2024

Пенсионерам из ЯНАО увеличили размер компенсации за отдых в санаториях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, прогулка, отдых, пенсия, пенсионеры
Максимальная сумма поддержки пенсионеров составила почти 59 тысяч рублей Фото:

Неработающим пенсионерам на Ямале размер суточной компенсации за 21 день санаторно-курортного лечения увеличили с 1960 до 2800 рублей. Максимальная сумма господдержки составила почти 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства округа. Кроме того, съездить на отдых в санаторий бесплатно ямальцам теперь можно один раз в два года.

«С этого года планировать свой отдых и пользоваться поддержкой северяне могут чаще — раз в два года, ранее — один раз в три года. Размер компенсации за сутки увеличен с 1960 до 2800 рублей. Она может покрыть до 21 дня отдыха. Таким образом, максимальная величина поддержки достигает 58 800 рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства округа.

Кроме того, в ЯНАО уже открыт прием заявок на 2025 год. Подать документы на санаторно-курортное лечение могут неработающие пенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Прием заявок продлится до 1 октября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неработающим пенсионерам на Ямале размер суточной компенсации за 21 день санаторно-курортного лечения увеличили с 1960 до 2800 рублей. Максимальная сумма господдержки составила почти 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства округа. Кроме того, съездить на отдых в санаторий бесплатно ямальцам теперь можно один раз в два года. «С этого года планировать свой отдых и пользоваться поддержкой северяне могут чаще — раз в два года, ранее — один раз в три года. Размер компенсации за сутки увеличен с 1960 до 2800 рублей. Она может покрыть до 21 дня отдыха. Таким образом, максимальная величина поддержки достигает 58 800 рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства округа. Кроме того, в ЯНАО уже открыт прием заявок на 2025 год. Подать документы на санаторно-курортное лечение могут неработающие пенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Прием заявок продлится до 1 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...