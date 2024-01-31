Пенсионерам из ЯНАО увеличили размер компенсации за отдых в санаториях

01 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма поддержки пенсионеров составила почти 59 тысяч рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU Неработающим пенсионерам на Ямале размер суточной компенсации за 21 день санаторно-курортного лечения увеличили с 1960 до 2800 рублей. Максимальная сумма господдержки составила почти 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства округа. Кроме того, съездить на отдых в санаторий бесплатно ямальцам теперь можно один раз в два года. «С этого года планировать свой отдых и пользоваться поддержкой северяне могут чаще — раз в два года, ранее — один раз в три года. Размер компенсации за сутки увеличен с 1960 до 2800 рублей. Она может покрыть до 21 дня отдыха. Таким образом, максимальная величина поддержки достигает 58 800 рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства округа. Кроме того, в ЯНАО уже открыт прием заявок на 2025 год. Подать документы на санаторно-курортное лечение могут неработающие пенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Прием заявок продлится до 1 октября.

Неработающим пенсионерам на Ямале размер суточной компенсации за 21 день санаторно-курортного лечения увеличили с 1960 до 2800 рублей. Максимальная сумма господдержки составила почти 59 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства округа. Кроме того, съездить на отдых в санаторий бесплатно ямальцам теперь можно один раз в два года. «С этого года планировать свой отдых и пользоваться поддержкой северяне могут чаще — раз в два года, ранее — один раз в три года. Размер компенсации за сутки увеличен с 1960 до 2800 рублей. Она может покрыть до 21 дня отдыха. Таким образом, максимальная величина поддержки достигает 58 800 рублей», — говорится в сообщении на сайте правительства округа. Кроме того, в ЯНАО уже открыт прием заявок на 2025 год. Подать документы на санаторно-курортное лечение могут неработающие пенсионеры — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Прием заявок продлится до 1 октября.