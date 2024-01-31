31 января 2024

Жители ЯНАО жалуются в прокуратуру на задержки заработной платы

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году прокуратура взыскала около 200 млн рублей долга по зарплате Фото:

Жители ЯНАО, сталкиваясь с нарушением трудового законодательства, обращаются в том числе и прокуратуру. В прошлом году было подано порядка 1300 заявлений такого характера, сообщили URA.RU в ведомстве.

«По итогам работы в 2023 году прокуратурой рассмотрены обращения граждан, в том числе и по невыплате заработной платы. Ведомству удалось взыскать с предпринимателей более 190 миллионов рублей задолженности», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратура регулярно взаимодействует с подразделениями УФССП России по ЯНАО, органами полиции, СУ СК России по ЯНАО, ГИТ в ЯНАО, налоговыми органами. Такая работа позволяет оперативно выявлять факты нарушения трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда, организовывать проверки и пресекать нарушения закона.

Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура взыскала долг свыше 6 миллионов рублей с предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром», расположенного в Тазовском. Руководителю предприятия вынесли представление, после этого работники организации получили свои деньги.

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Жители ЯНАО, сталкиваясь с нарушением трудового законодательства, обращаются в том числе и прокуратуру. В прошлом году было подано порядка 1300 заявлений такого характера, сообщили URA.RU в ведомстве. «По итогам работы в 2023 году прокуратурой рассмотрены обращения граждан, в том числе и по невыплате заработной платы. Ведомству удалось взыскать с предпринимателей более 190 миллионов рублей задолженности», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. Прокуратура регулярно взаимодействует с подразделениями УФССП России по ЯНАО, органами полиции, СУ СК России по ЯНАО, ГИТ в ЯНАО, налоговыми органами. Такая работа позволяет оперативно выявлять факты нарушения трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда, организовывать проверки и пресекать нарушения закона. Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура взыскала долг свыше 6 миллионов рублей с предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром», расположенного в Тазовском. Руководителю предприятия вынесли представление, после этого работники организации получили свои деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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