Жители ЯНАО жалуются в прокуратуру на задержки заработной платы

Жители ЯНАО, сталкиваясь с нарушением трудового законодательства, обращаются в том числе и прокуратуру. В прошлом году было подано порядка 1300 заявлений такого характера, сообщили URA.RU в ведомстве.
«По итогам работы в 2023 году прокуратурой рассмотрены обращения граждан, в том числе и по невыплате заработной платы. Ведомству удалось взыскать с предпринимателей более 190 миллионов рублей задолженности», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
Прокуратура регулярно взаимодействует с подразделениями УФССП России по ЯНАО, органами полиции, СУ СК России по ЯНАО, ГИТ в ЯНАО, налоговыми органами. Такая работа позволяет оперативно выявлять факты нарушения трудовых прав граждан, в том числе на оплату труда, организовывать проверки и пресекать нарушения закона.
Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура взыскала долг свыше 6 миллионов рублей с предприятия агропромышленного комплекса «Тазагрорыбпром», расположенного в Тазовском. Руководителю предприятия вынесли представление, после этого работники организации получили свои деньги.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.