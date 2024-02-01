Ямальская школьница спела гимн России на сцене с Путиным. Фото

02 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

На втором съезде «Движения первых» Полина Гудкова спела вместе с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Школьница из Салехарда (ЯНАО) Полина Гудкова спела гимн Российской Федерации на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Полина Гудкова из Салехарда спела гимн России на одной сцене с президентом. Всего на втором съезде движения наш регион представили 13 ребят», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Полина является активисткой «Движения перых». С пяти лет занимается музыкой, увлекается игрой на калимбе и фортепиано, а также мечтает стать певицей. Полина Гудкова из Салехарда спела на сцене с Владимиром Путиным Фото: telegram-канал «Ямал. Официально» — https://t.me/YANAO_official/13010

Школьница из Салехарда (ЯНАО) Полина Гудкова спела гимн Российской Федерации на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Полина Гудкова из Салехарда спела гимн России на одной сцене с президентом. Всего на втором съезде движения наш регион представили 13 ребят», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Полина является активисткой «Движения перых». С пяти лет занимается музыкой, увлекается игрой на калимбе и фортепиано, а также мечтает стать певицей.