На втором съезде «Движения первых» Полина Гудкова спела вместе с Владимиром Путиным
Школьница из Салехарда (ЯНАО) Полина Гудкова спела гимн Российской Федерации на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Полина Гудкова из Салехарда спела гимн России на одной сцене с президентом. Всего на втором съезде движения наш регион представили 13 ребят», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».
Полина является активисткой «Движения перых». С пяти лет занимается музыкой, увлекается игрой на калимбе и фортепиано, а также мечтает стать певицей.
Полина Гудкова из Салехарда спела на сцене с Владимиром Путиным
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