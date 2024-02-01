01 февраля 2024

Ямальская школьница спела гимн России на сцене с Путиным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие Второго съезда "Движения первых". Москва, путин владимир
На втором съезде «Движения первых» Полина Гудкова спела вместе с Владимиром Путиным Фото:

Школьница из Салехарда (ЯНАО) Полина Гудкова спела гимн Российской Федерации на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Полина Гудкова из Салехарда спела гимн России на одной сцене с президентом. Всего на втором съезде движения наш регион представили 13 ребят», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».

Полина является активисткой «Движения перых». С пяти лет занимается музыкой, увлекается игрой на калимбе и фортепиано, а также мечтает стать певицей.

Полина Гудкова из Салехарда спела на сцене с Владимиром Путиным
Полина Гудкова из Салехарда спела на сцене с Владимиром Путиным
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница из Салехарда (ЯНАО) Полина Гудкова спела гимн Российской Федерации на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Полина Гудкова из Салехарда спела гимн России на одной сцене с президентом. Всего на втором съезде движения наш регион представили 13 ребят», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Полина является активисткой «Движения перых». С пяти лет занимается музыкой, увлекается игрой на калимбе и фортепиано, а также мечтает стать певицей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...