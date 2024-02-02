Молодого человека из Ноябрьска увезли на скорой из-за ножевого ранения

Ноябрянина увезли в больницу из-за ножевого ранения
Ноябрянину нанесли ножевое ранение утром 3 февраля, сейчас он доставлен в больницу, сообщают очевидцы. Инцидент произошел по адресу: улица Советская, 105.
«Советская 105. Парню нанесли ножевое ранение. Увезли в больницу», — сообщают соседи в группе «Независимый Ноябрьск» «ВКонтакте».
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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