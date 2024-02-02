02 февраля 2024

Молодого человека из Ноябрьска увезли на скорой из-за ножевого ранения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянина увезли в больницу из-за ножевого ранения Фото:

Ноябрянину нанесли ножевое ранение утром 3 февраля, сейчас он доставлен в больницу, сообщают очевидцы. Инцидент произошел по адресу: улица Советская, 105.

«Советская 105. Парню нанесли ножевое ранение. Увезли в больницу», — сообщают соседи в группе «Независимый Ноябрьск» «ВКонтакте».

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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Ноябрянину нанесли ножевое ранение утром 3 февраля, сейчас он доставлен в больницу, сообщают очевидцы. Инцидент произошел по адресу: улица Советская, 105. «Советская 105. Парню нанесли ножевое ранение. Увезли в больницу», — сообщают соседи в группе «Независимый Ноябрьск» «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в УМВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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