02 февраля 2024

В ЯНАО ушла из жизни сотрудница МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО от болезни скончалась сотрудница МЧС Фото:

В ЯНАО от болезни умерла сотрудница личного состава главного управления МЧС Эльза Шахмуратова. Об этом сообщили в telegram-канале министерства.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни любимая дочь, сестра, любимая девушка, коллега — Эльза Шахмуратова. Пример трудолюбия и жизнелюбия, активной жизненной позиции, искренность и доброта — такой Эльза останется в памяти коллег и всех тех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Шахмуратова работала радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи (ЦППС) службы пожаротушения. Свою рабочую деятельность в этой должности она начала в 2020 году.

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В ЯНАО от болезни умерла сотрудница личного состава главного управления МЧС Эльза Шахмуратова. Об этом сообщили в telegram-канале министерства. «С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни любимая дочь, сестра, любимая девушка, коллега — Эльза Шахмуратова. Пример трудолюбия и жизнелюбия, активной жизненной позиции, искренность и доброта — такой Эльза останется в памяти коллег и всех тех, кто ее знал», — говорится в сообщении. Шахмуратова работала радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи (ЦППС) службы пожаротушения. Свою рабочую деятельность в этой должности она начала в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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