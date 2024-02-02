В ЯНАО ушла из жизни сотрудница МЧС

В ЯНАО от болезни скончалась сотрудница МЧС
В ЯНАО от болезни умерла сотрудница личного состава главного управления МЧС Эльза Шахмуратова. Об этом сообщили в telegram-канале министерства.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни любимая дочь, сестра, любимая девушка, коллега — Эльза Шахмуратова. Пример трудолюбия и жизнелюбия, активной жизненной позиции, искренность и доброта — такой Эльза останется в памяти коллег и всех тех, кто ее знал», — говорится в сообщении.
Шахмуратова работала радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи (ЦППС) службы пожаротушения. Свою рабочую деятельность в этой должности она начала в 2020 году.
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