В ЯНАО ушла из жизни сотрудница МЧС

03 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

В ЯНАО от болезни скончалась сотрудница МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО от болезни умерла сотрудница личного состава главного управления МЧС Эльза Шахмуратова. Об этом сообщили в telegram-канале министерства. «С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни любимая дочь, сестра, любимая девушка, коллега — Эльза Шахмуратова. Пример трудолюбия и жизнелюбия, активной жизненной позиции, искренность и доброта — такой Эльза останется в памяти коллег и всех тех, кто ее знал», — говорится в сообщении. Шахмуратова работала радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи (ЦППС) службы пожаротушения. Свою рабочую деятельность в этой должности она начала в 2020 году.

В ЯНАО от болезни умерла сотрудница личного состава главного управления МЧС Эльза Шахмуратова. Об этом сообщили в telegram-канале министерства. «С глубоким прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни любимая дочь, сестра, любимая девушка, коллега — Эльза Шахмуратова. Пример трудолюбия и жизнелюбия, активной жизненной позиции, искренность и доброта — такой Эльза останется в памяти коллег и всех тех, кто ее знал», — говорится в сообщении. Шахмуратова работала радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи (ЦППС) службы пожаротушения. Свою рабочую деятельность в этой должности она начала в 2020 году.