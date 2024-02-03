Из аптек Тюмени исчез препарат для астматиков

Последняя партия «Вентолина» поступила на рынок Тюмени в апреле 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени люди, болеющие астмой, пожаловались, что из местных аптек пропал препарат «Вентолин». Его выписывают для профилактики и лечения бронхоспазма. О пропаже препарата сообщила жительница города Надежда.

«Пытались заказать через Казахстан, но его и там теперь нет. Пульмонолог взамен выписала мне другой препарат, но он мне не помогает. У него даже цена выше. Вопрос жизни и смерти», — рассказала тюменка редакции 72.RU.

Препарат «Вентолин» производит французская компания Glaxo Wellcome Production. В Росздравнадзоре по региону сообщили, что лекарство имеет международное непатентованное наименование «Сальбутамол» и регулярно поступает в гражданский оборот.

По данным Росздравнадзора, последняя партия «Вентолина» поступила на рынок в апреле 2023 года, а «Сальбутамола» — 24 января 2024 года. «Лекарственный препарат «Сальбутамол» имеется в достаточном количестве в аптеках Тюменской области. Данные препараты отпускаются по рецепту врача, в том числе под торговым наименованием «Вентолин», — сообщили в управлении Росздравнадзора.

Ранее заведующая одной из тюменских аптек Олеся Шварц рассказала корреспонденту URA.RU, что с прилавков тюменских аптек исчезли препараты европейского производства для лечения лор-заболеваний. Также в нескольких точках продаж сообщили, что из аптек города начали пропадать антибиотики в форме суспензии. В дефиците препараты «Клацид», «Панцеф» и «Зиннат».